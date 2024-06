AP Chang'e 6, vlak na de landing in het noorden van China

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 Chinese capsule terug op aarde, met maangruis

Een Chinese capsule van de Chang'e 6-missie is terug op aarde, met aan boord gesteente van de achterkant van de maan. De capsule landde vanochtend in het noorden van China, in de regio Binnen-Mongolië.

Chang'e 6 vertrok begin mei richting de maan, kwam daar begin deze maand aan, en keerde terug na enkele dagen materiaal verzamelen. Met deze ruimtevaartmissie werden voor het eerst monsters genomen van de achterkant van de maan.

Het materiaal komt uit een heel diepe krater. Hiermee hopen wetenschappers antwoorden te krijgen op vragen over de geografische verschillen tussen de kant van de maan die het dichtst bij de aarde staat en de andere kant. Waar de voorkant relatief vlak is, heeft de achterkant bergen en inslagkraters en mogelijk is ook de samenstelling van het gesteente er anders.

De landing op aarde vandaag:

1:01 Chang'e 6 geland op aarde na missie op de maan

De monsters zullen in eerste instantie in China worden onderzocht. Westerse wetenschappers kunnen wel samenwerken met Chinese instituten, zoals eerder ook gebeurde toen China materiaal van de voorkant van de maan had opgehaald. Na ongeveer twee jaar komt het maangruis waarschijnlijk beschikbaar voor niet-Chinese instellingen.

Meer plannen

China landde in 2019 als eerste op de achterkant van de maan, met een ander ruimtevaartuig: de Chang'e 4. Bij eerdere ruimtevaartmissies van de Verenigde Staten en Rusland landden steeds op de voorkant van de maan. De communicatie met ruimtevaartuigen op de achterkant gaat moeizaam doordat de maan ertussen zit. Met Chang'e-6 kon worden gecommuniceerd via een satelliet aan de achterkant van de maan.

China heeft de komende jaren meer plannen op het gebied van ruimtevaart, met als ultieme doel om in 2030 astronauten op de maan te zetten en daar een onderzoeksstation te bouwen.

