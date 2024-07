AFP Lionel Messi

NOS Voetbal • vandaag, 11:23 Oproep tot excuses Messi in Fernández-rel kost Argentijnse staatssecretaris de kop

De president van Argentinië, Javier Milei, heeft zijn staatssecretaris van Sport Julio Garro ontslagen. Garro suggereerde op de nationale radio dat Lionel Messi zijn excuses moest aanbieden in de nasleep van het racistische lied dat speler Enzo Fernández heeft gezongen.

Dat zou volgens Garro ook Chiqui Tapia, de president van de Argentijnse voetbalbond AFA, moeten doen, want de rel rond Fernández "straalt na zo veel glorie slecht af op ons land".

Milei liet daarna op X weten dat Garro uit zijn functie was gezet: "Het kabinet van de president deelt mee dat geen enkele regering zeggenschap heeft over het Argentijnse nationale team, wereldkampioen en tweemaal kampioen van Amerika, of over welke andere burger dan ook."

De radicaal-rechtse Milei is aanhanger van het libertarisme, een stroming die individuele vrijheid boven alles zet.

Fernández opende na het winnen van de Copa América met Argentinië een livestream, waarin hij en zijn teamgenoten een racistisch lied over de Afrikaanse afkomst van Franse spelers ten gehore brachten.

In het bewuste lied worden Franse spelers met Afrikaanse roots bespot. "Moeder is Nigeriaans, vader is Kameroens, maar hun paspoort is Frans", is slechts een deel van het lied dat de Argentijnen zongen.

Het lied werd in 2022 in aanloop naar de WK-finale tegen Frankrijk al gezongen door fans. Toen zorgde het ook al voor ophef. Daarna zijn supporters het toch blijven zingen en bereikte het dus ook de spelers.

'Ongeremd racisme'

De Franse voetbalbond reageerde furieus, de FIFA is de video aan het onderzoeken en Fernandez' club Chelsea startte een strafprocedure. Chelsea-verdediger Wesley Fofana, een Fransman met Ivoriaanse roots, spreekt van "ongeremd racisme".

Gisteren bood Fernández via X zijn excuses aan: "Het spijt me ontzettend dat ik een video op Instagram heb gedeeld over de viering van het nationale team. Het lied bevat zeer beledigende taal en dat is op geen enkele manier goed te praten. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie."

De Argentijnse vicepresident Victoria Villarruel haalde daarna juist fel uit naar alle kritiek op Fernández en het team: "Geen enkel kolonialistisch land zal ons intimideren voor een liedje op het veld of voor het vertellen van de waarheden die ze niet willen toegeven", schreef Villarruel op X.

Ze sloot haar bericht af met een steunbetuiging aan de spelers: "Enzo, ik steun je, Messi, bedankt voor alles! Argentijnen hebben altijd een opgeheven hoofd. Leve Argentinië."

De Argentijnse voetbalbond heeft tot op heden niets gecommuniceerd over het incident.