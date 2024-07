Chelsea begint strafprocedure na racistisch lied Fernández, FIFA opent onderzoek

"Chelsea vindt alle vormen van discriminerend gedrag volstrekt onacceptabel. We zijn er trots op een diverse, inclusieve club te zijn waar mensen uit alle culturen, gemeenschappen en identiteiten zich welkom voelen", schrijft de club, die zeven Franse spelers van Afrikaanse afkomst in de gelederen heeft.

Fernández startte tijdens de festiviteiten na de zege op Colombia een livestream waarop het lied te horen was. In het lied worden Franse spelers met Afrikaanse roots bespot. "Moeder is Nigeriaans, vader is Kameroenees, maar hun paspoort is Frans", is slechts een deel van het lied dat de Argentijnen zongen.