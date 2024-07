Auto ramt terras in Parijs, een dode en meerdere gewonden

In Parijs heeft een auto het terras van een restaurant geramd. Daarbij zijn één dode en zes gewonden gevallen. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk, melden verschillende Franse media.

Volgens de politie reed de auto vanavond met hoge snelheid in op het terras van een restaurant aan de Avenue du Père Lachaise, niet ver van de bekende begraafplaats. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar agenten konden hem later arresteren. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. De bijrijder had eveneens gedronken en ook drugs gebruikt.