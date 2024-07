Olympische kopvrouw Wiebes wint ultrakorte proloog Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft woensdagavond in het Zeelandse Hulst de ultrakorte proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Fien Van Eynde werd tweede, Charlotte Kool derde.

Daarmee was ze veruit de snelste en de enige renster die onder de 3.20 minuten dook. Daardoor zat ze bijna anderhalf uur in de zogeheten hot seat te wachten tot de rest van het peloton was gefinisht.