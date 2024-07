Fiets van allereerste Nederlandse olympische atleet is terug in Limburg 

Familie wil eerherstel

De in het Limburgse Blerick geboren Mathieu Cordang (1869-1942) won op de Olympische Spelen van 1900 in Parijs goud op de 3 kilometer. Ook werd hij tweede op de puntenkoers over 10 kilometer. Hij wordt echter niet erkend als olympisch kampioen. De Limburger was destijds professioneel atleet en dat mocht niet volgens de regels.

Zijn familieleden willen dat hij weer wordt opgenomen in de officiële lijsten. Ze stuurden daarvoor al talloze brieven en documenten naar het olympisch hoofdkwartier. Vorig jaar werd de wielrenner postuum geëerd in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Het Nederlands Olympisch Comité maakte Cordang onlangs nummer 0001 op de lijst van Nederlandse olympiërs. Daarmee is hij officieel de allereerste Nederlandse olympische atleet.