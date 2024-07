Britse troonrede: Hogerhuis op de schop en actievere rol staat

Westminster was vandaag weer het toneel van eeuwenoude tradities rondom de Britse troonrede, de ceremoniële opening van het parlementaire jaar. En voor het eerst in vijftien jaar is het een Labour-regering die de wetgevende agenda voor het land bepaalt. Een groot moment voor premier Keir Starmer, die kortgeleden de verkiezingen won met een overtuigende meerderheid - en die grote plannen heeft voor het land.

Hermelijnen mantels, opgepoetste harnassen en schitterende regalia; onder het gewicht van een kroon met drieduizend edelstenen las koning Charles traditiegetrouw nieuwe wetsvoorstellen voor in het Hogerhuis. Het gebeurde in de wetgevende kamer van Lords en Ladies die - volgens de plannen van deze Labour-regering - zelf flink op de schop moet.

Nationalisatie spoorwegen, komst staatsenergiebedrijf

Daarnaast gaat de overheid zich in de energiesector mengen: er wordt een nieuw staatsenergiebedrijf opgericht onder de naam 'GB Energy'. Daarmee wil de regering, samen met private bedrijven, investeren in onder andere nieuwe groene-energietechnologie, windparken en waterstof.

Migratieprobleem

Zo geeft Starmer geen concrete invulling aan zijn belofte om criminele bendes achter de mensensmokkel over het Kanaal harder aan te pakken, de achterstand van 120.000 asielaanvragen weg te werken en meer te investeren in grensbeveiliging.

Economische groei

Volgens Starmer is met deze plannen een tijd van 'nationale vernieuwing' in het Verenigd Koninkrijk aangebroken: meer banen, beter transport, het bouwen van meer huizen en infrastructuur. Met kernwoorden zoals 'politieke stabiliteit' hoopt deze regering investeringen aan te trekken en economische groei te bewerkstelligen. Al is de kritiek dat dit streven erg optimistisch is voor een economie die al sinds 2008 weinig groei vertoont.