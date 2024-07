Bert Meerstra/Waddenunit De bultrug

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 16:01 Jonge bultrug gespot in Waddenzee: 'In 30 jaar nooit gezien'

In de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog is een bultrug gezien. Het zeezoogdier werd gespot vanaf een passagiersschip.

Leden van de Waddenunit, de toezichthouder op de Waddenzee, gingen vervolgens naar de plek van de waarneming toe. "Daar hebben we het beest verschillende keren gespot. Uiteindelijk zal hij wel richting zee zijn gegaan", zegt Bert Meerstra van de Waddenunit tegen Omrop Fryslân.

Het dier zwom bij de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen de twee Waddeneilanden in. Meerstra is verbaasd: "In de dertig jaar dat ik hier rondvaar, heb ik nog nooit een bultrug op deze plek gezien", zegt hij.

Bert Meerstra/Waddenunit Het zeezoogdier zwom bij de Engelsmanplaat

Meerstra schat dat het dier tussen de 6 en 8 meter lang was. "Maar dat was echt een schatting, je ziet het maar zo kort. Twee seconden en dan zit 'ie weer onder water. Vijf minuten later duikt hij dan ergens anders op."

Noordzee

Volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn is de bultrug nog niet volwassen, want ze kunnen wel 15 meter lang worden. "Het zou dezelfde kunnen zijn als de bultrug die we al een tijdje op de Noordzee zien, maar we hebben de beelden nog niet kunnen vergelijken", aldus de woordvoerder.

In de Noordzee worden wel vaker bultruggen gezien. "Maar als ze in de Waddenzee zitten, word ik wat zenuwachtig. Want het is daar te ondiep, zeker met afgaand tij. Maar bij de Engelsmanplaat zit een diepere geul van 10 tot 15 meter diep. Het dier is waarschijnlijk weer richting open zee gezwommen."

De bultrug is volgens haar een "avontuurlijk en speels" dier dat zich goed alleen kan redden. "Ze communiceren over grote afstanden, bij wijze van spreken tot Schotland aan toe."

Aangespoeld

Afgelopen oktober werd nog een bultrug gezien tussen Vlieland en Terschelling. In juli 2022 spoelde een dode bultrug aan op het strand van Vlieland.