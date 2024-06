Bultrug gezien voor kust Zandvoort

In samenwerking met

Voor de kust van Zandvoort is gisteren een bultrug gezien. Volgens opvangorganisatie SOS Dolfijn zwom de walvis langere tijd zo'n 500 meter tot anderhalve kilometer uit de kust.

Ze was toen toevallig in Zandvoort om een training te geven. "Het was meteen duidelijk dat het om een grote walvis ging en het bleek dus ook echt een bultrug te zijn."