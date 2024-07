AFP Koning Charles en zijn vrouw Camilla bij de King's Speech vorig jaar

Wekdienst 17/7: Herdenking slachtoffers MH17 • Koning Charles houdt King's Speech

Goedemorgen! In Vijfhuizen worden slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 herdacht. Koning Charles opent het Britse parlementaire jaar met de King's Speech.

We beginnen met het weer: Geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige westenwind en maxima tussen 20 en 24 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Vandaag is het tien jaar geleden dat het vliegtuig uit de lucht werd geschoten door een Russische buk-raket, waardoor alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

In het Verenigd Koninkrijk opent koning Charles het parlementaire jaar met de traditionele King's Speech. Vorige week was de eerste vergadering van het nieuwe parlement, waar de Labourpartij een meerderheid heeft.

Een soort tussenberg-etappe. In de Tour de France staat de zeventiende etappe op het programma. Een rit van 177 kilometer lang met drie beklimmingen, die eindigt in Superdévoluy.

Tienduizenden wandelaars doen mee aan de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Vandaag staat de Dag van Wijchen op het programma.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zwemt vandaag in de Seine om te bewijzen dat de rivier schoon genoeg is voor de Olympische Spelen. De minister van Sport ging Hidalgo voor.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Joe Biden roept op tot een verbod op de AR-15, het semiautomatische vuurwapen dat werd gebruikt bij de aanslag op Donald Trump afgelopen zaterdag. In zijn eerste campagnetoespraak sinds de aanslag sprak Biden leden toe van burgerrechtenorganisatie NAACP, de National Association for the Advancement of Colored People. Hij vroeg het publiek in Las Vegas om hem te helpen "deze oorlogswapens van de Amerikaanse straten te krijgen".

Biden zet zich al langer in voor een verbod op semiautomatische wapens, maar doet dat nu dus in het licht van de aanslag op Trump. "Een AR-15 werd gebruikt bij de beschieting van Donald Trump. Het is tijd om ze te verbieden." Hij zei dat er meer kinderen in de VS overlijden aan wapengeweld dan aan welke andere oorzaak dan ook. "Dat is verbazingwekkend en verkeerd", aldus de president.

Een adviseur van Donald Trump zei gisteren dat Trumps ideeën over vuurwapens niet zijn veranderd door de aanslag. Mocht de Republikeinse presidentskandidaat in november de verkiezingen winnen, dan wil hij het recht op wapenbezit zelfs extra beschermen. De dader van de aanslag op Trump, de 20-jarige Thomas Crooks, gebruikte volgens Amerikaanse media een geweer dat legaal door zijn vader was gekocht. Op de ochtend van de aanslag kocht hij zelf nog munitie.

Ander nieuws uit de nacht

Doden en gewonden in Bangladesh bij rellen over quota voor overheidsbanen: Het geweld dat maandag in de hoofdstad Dhaka begon, verspreidde zich dinsdag uit naar meerdere steden: Chattogram in het zuidoosten en Rangpur in het noorden van het land

Executie terdoodveroordeelde op het laatste moment uitgesteld: Twintig minuten voordat hij een dodelijke injectie zou krijgen, kreeg hij te horen dat het Hooggerechtshof had besloten de executie uit te stellen.

En dan nog even dit:

Op het nieuwe album van Eminem staat een sample van een nummer van het Nederlandse duo Mouth & MacNeal. De wereldberoemde rapper heeft voor zijn nummer Lucifer een fragmentje gebruikt uit het lied Land of Milk and Honey. Dat was in 1971 de b-kant van de wereldhit How Do You Do. Componist Hans van Hemert noemt het "de slagroom op de taart".

In dit artikel zijn het origineel en de track van Eminem te horen.

Fijne dag!