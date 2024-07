ANP/AFP Mouth & MacNeal en Eminem (fotobewerking NOS)

NOS Nieuws • gisteren, 22:50 Eminem sampelt B-kant van Nederlandse wereldhit: 'Slagroom op de taart'

"Mooier wordt het niet", zegt componist Hans van Hemert (79). Hij noemt het "de slagroom op de taart" van zijn toch al indrukwekkende cv. De wereldberoemde Amerikaanse rapper Eminem gebruikte een Grieks klinkend melodietje uit Van Hemerts Land of Milk and Honey van Mouth & MacNeal als sample voor zijn nummer Lucifer. Het staat op Eminems album The Death of Slim Shady (Coupe de Grace) dat vrijdag uitkwam. Lucifer is al 8 miljoen keer gestreamd op Spotify.

Land of Milk and Honey was in 1971 de B-kant van wereldhit How Do You Do, een nummer van Van Hemert en Harry van Hoof. How Do You Do was een nummer 1-hit in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland en bereikte de achtste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

Land of Milk and Honey schreef Van Hemert samen met Dries 'Andres' Holten. "Ik vond het zelf niet zo'n geweldig nummer", zegt Van Hemert. "Ik dacht: het wordt toch geen hit. Dus dan maar op de B-kant. Maar in elk nummer zit wel iets waar je iets moois van kan maken."

En dat moois was in dit geval dat aanstekelijke Grieks melodietje dat het nummer steeds weer even optilt. "Ik heb het altijd leuk gevonden om exotische instrumenten te gebruiken", zegt Van Hemert. "In dit geval was dat een bouzouki."

Romantische versie

Maar hoe komt zo'n obscure B-kant 53 jaar later bij de wereldberoemde Eminem terecht? Van Hemerts romantische uitleg is dat de producent van Lucifer, Dr. Dre, als 6-jarige jongetje van zijn eerste centjes How Do You Do kocht. "En hoe ging dat? Je eerste plaatje draaide je helemaal grijs, dus ook de B-kant. En daar moet iets van zijn blijven hangen."

In werkelijkheid was het puur business. De rechten van het nummer liggen bij de muziekuitgeverij die Van Hemerts collectie voortdurend bij de muziekindustrie onder de aandacht probeert te brengen. Dat is ook in dit geval gebeurd. En met succes. Voor Van Hemert was het dan ook geen verrassing dat zijn bouzouki-experimentje bij Eminem terecht was gekomen. Hij wist het voordat het nummer uitkwam.

Van Hemert zegt dat hij er niet veel aan zal verdienen. Hooguit zo'n 10.000 euro, denkt hij. "Maar dat moet ik ook nog met acht anderen verdelen." Hij heeft het ook niet nodig als componist en producer voor succesvolle artiesten als Mouth & MacNeal, Ramses Shaffy, Sandra & Andres en André Hazes.

"Er is nog iets bijzonders", zegt Van Hemert. "Mouth & MacNeal is M en M. Dat klinkt als Eminem. En de voorzitter van de fanclub van Mouth & MacNeal, Roel Smit, was een roady bij de band van Margriet Eshuijs. En die band heette Lucifer. Nee, dat kan inderdaad geen toeval zijn."

Philips Land of Milk and Honey, de b-kant van How Do You Do