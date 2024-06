ANP Harry van Hoof

NOS Nieuws • vandaag, 12:21 • Aangepast vandaag, 13:51 Componist en Songfestival-dirigent Harry van Hoof (81) overleden

Dirigent, componist en arrangeur Harry van Hoof is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn ex-vrouw, zangeres Trea Dobbs, bekendgemaakt op Facebook.

Gedurende zijn muzikale loopbaan werkte hij nauw samen met artiesten als Ramses Shaffy, Rob de Nijs, Willeke Alberti en BZN. Van Hoof was twintig jaar lang vaste gastdirigent bij het Metropole Orkest.

Volgens Toon van Hoof, die het productiebedrijf van Harry van Hoof in 2008 overnam, kwam het overlijden "als donderslag bij heldere hemel. Hij was niet ziek en stond nog volop in het leven", zegt hij tegen persbureau ANP.

Toon van Hoof, geen familie, schrijft in een statement op Facebook: "We herinneren Harry als een hardwerkende en vakbekwame levensgenieter."

Dinge-dong

Ook was hij als dirigent betrokken bij verschillende Nederlandse deelnames aan het Eurovisie Songfestival. In de begintijd van het liedjesfestival werden alle acts nog begeleid door een live orkest met dirigent.

Zo dirigeerde hij de inzending van Ruth Jacott in 1993 en die van Xandra (Sandra Reemer) in 1979. Hij was in 1975 ook betrokken bij de overwinning van Teach-In met het nummer Dinge-dong.

Hits

Zijn grootste succes als componist had hij in 1971 met het nummer 'How do you do' van Mouth & MacNeal, het artiestenduo bestaande uit de Tilburgse Sjoukje Smit en Willem Duyn.

Van Hoof schreef de hit samen met Hans van Hemert:

Hans van Hemert herinnert zich Van Hoof als een echte alleskunner. "Hij kon alles aan. Van jazz tot religieuze muziek en alles daartussenin", zegt hij bij NPO Radio 1.

De componist en producent vond het geweldig om met hem samen te werken. "Ik maakte thuis mijn demo's en nam dat op een heel krakkemikkige manier op. De drums deed ik op mijn knieën. Harry zei dan: 'Nou, vertel maar wat je wil hebben'. En dat klonk dan helemaal fantastisch."

Rockets

Begin jaren 60 was Van Hoof een van de zes Rockets van de Eindhovense band Peter (Koelewijn) en zijn Rockets, vooral bekend van hun grootste hit Kom van dat dak af. Van Hoof speelde piano, maar stapte later uit de begeleidingsband van de Eindhovense zanger.

Van Hoof werd geboren in Hilversum maar woonde al lange tijd in Eindhoven, schrijft Omroep Brabant. Hij trouwde in 1967 met de Eindhovense zangeres Trea Dobbs. Hij was volgens de regionale omroep vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen.