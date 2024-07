AFP De ter dood veroordeelde Ruben Gutierrez

NOS Nieuws • vandaag, 05:35 Executie terdoodveroordeelde op het laatste moment uitgesteld

De executie van een man in de Amerikaanse staat Texas is op het laatste moment niet doorgegaan. Twintig minuten voordat hij een dodelijke injectie zou krijgen, kreeg hij te horen dat het Hooggerechtshof had besloten de executie uit te stellen.

De 47-jarige Ruben Gutierrez zou in 1998 met twee anderen hebben deelgenomen aan de moord op een 85-jarige vrouw om haar te beroven. Een werd veroordeeld tot levenslang, de tweede is voortvluchtig en Gutierrez werd ter dood veroordeeld.

Gutierrez houdt vol dat hij onschuldig is en eist al meer dan 10 jaar een dna-test. Hij zegt dat hij nooit in het huis van de vrouw is geweest. Hij had in eerste instantie wel een bekentenis afgelegd, maar dat deed hij naar eigen zeggen alleen omdat de politie dreigde zijn vrouw te arresteren en hun kinderen uit huis te plaatsen.

'Zichtbaar emotioneel'

In een laatste beroep hebben de advocaten van Gutierrez het Hooggerechtshof gevraagd om de executie tegen te houden omdat de staat Texas hem niet de dna-test heeft toegekend waar hij volgens de wet recht op heeft.

Het Hooggerechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken.

Gutierrez was "zichtbaar emotioneel" toen hij van het uitstel hoorde, zei een woordvoerder van de gevangenis waar hij wordt vastgehouden. "Hij draaide zich om naar de achterwand van de cel en sloeg zijn hand voor zijn mond. Hij was sprakeloos."

De executie van de man is al enkele keren eerder uitgesteld. In 2020 legde het Hooggerechtshof de uitvoering van de straf stil omdat Gutierrez geen spiritueel begeleider in de executieruimte had. Die beslissing kwam toen een uur voor zijn executie.