AFP Bob Menendez loopt uit het gerechtsgebouw na schuldig te zijn bevonden

NOS Nieuws • gisteren, 22:01 Democratische senator Menendez in VS veroordeeld voor corruptie

De Amerikaanse senator Bob Menendez is veroordeeld voor corruptie door een jury in New York. De 70-jarige Democraat uit New Jersey is schuldig bevonden aan alle zestien aanklachten tegen hem.

Menendez werd beschuldigd van omkoping. Samen met zijn vrouw zou hij honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen, onder meer van zakenlieden die banden hebben met de Egyptische overheid.

In de rechtszaal weersprak Menendez alle beschuldigingen en zei hij juist een enorme patriot te zijn. "Ik ben nooit een buitenlandse agent geweest", aldus de politicus. Een van de aanklachten is dat hij het Egyptische leger zou hebben geïnformeerd over Amerikaanse hulpplannen.

Nog in de Senaat

Menendez zit nog steeds in de Senaat namens de Democraten, ondanks de vele oproepen om op te stappen. Fractieleider Chuck Schumer heeft Menendez kort na de veroordeling gevraagd om te vertrekken.

Voordat de beschuldigingen aan het licht kwamen was hij een bondgenoot van de huidige president Biden. Menendez zit sinds 2006 in de Senaat en zat daarvoor dertien jaar in het Huis van Afgevaardigden. Hij was de voorzitter van de invloedrijke buitenlandcommissie van de Senaat, maar trok zich in september terug toen de aanklachten tegen hem werden ingediend.

Tientallen jaren gevangenis

In oktober krijgt Menendez zijn straf te horen van de rechter. Hij riskeert tientallen jaren cel. De veroordeelde politicus heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de jury.