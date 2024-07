Zes mensen dood aangetroffen in hotel in Bangkok

Vier Vietnamezen en twee Vietnamese Amerikanen zijn dood aangetroffen in een hotel in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. De lokale politie vermoedt dat ze zijn gestorven aan de giftige stof cyanide. Mogelijk zijn ze vermoord, zegt de politie.

Het hotelpersoneel trof een eerste slachtoffer buiten een hotelkamer aan, waarna er nog vijf in de kamer werden ontdekt. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen die allemaal op een ander moment hadden ingecheckt. Het is onduidelijk wat hun relatie was.