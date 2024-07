Wie maakte het mooiste EK-doelpunt? Bellingham, Müldür, Yamal of Oyarzabal

Het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland zit erop en aan schitterende doelpunten was er geen gebrek. De analisten van de NOS kiezen hun favoriete treffer.

Van der Vaart: de winnende van Oyarzabal

De finale tussen Spanje en Engeland werd beslist door een intikker van invaller Mikel Oyarzabal. Rafael van der Vaart genoot ontzettend van de aanval die eraan vooraf ging. De combinatie tussen Dani Olmo, Marc Cucurella en Oyarzabal was ook prachtig.

Oyarzabal scoort en zet Spanje op 2-1 in slotfase EK-finale tegen Engeland

"Qua aanval zeker het mooiste doelpunt", zei Van der Vaart kort na afloop van de finale. De assist, na het kaatsen van doelpuntenmaker Oyarzabal, was uiteindelijk doorslaggevend. "Niet een keertje terughalen, maar gewoon voor slingeren."

Van Hooijdonk: de vliegende volley van Müldür

Van Hooijdonk vond het al schitterend dat Müldür het überhaupt aandurfde om de bal zo uit de lucht te plukken. "Goud of ijzer, alles of niets. Heerlijk om hem zo van je wreef af te laten glijden en in de bovenhoek te zien verdwijnen."