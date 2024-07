Reuters Thomas Crooks op een vrijgegeven foto uit 2020

NOS Nieuws • vandaag, 19:20 • Aangepast vandaag, 20:57 Meer bekend over vermoedelijke Trump-schutter, maar nog veel onduidelijk

Heel de VS wil weten wie Thomas Matthew Crooks is, de 20-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte moordaanslag op Donald Trump. Er komen steeds meer details over de vermoedelijke schutter naar buiten, maar over het motief is nog niets bekend.

"Ga niet speculeren" roept president Biden Amerikanen op. In een tv-verklaring benadrukte hij dat het FBI-onderzoek in volle gang is en dat er nog geen informatie is over het motief.

Ook Matthew Crooks, zijn vader, probeert naar eigen zeggen antwoord te krijgen op de vraag "what the hell is going on". Pas na verhoor door de politie wil hij iets zeggen over zijn zoon, verklaarde Matthew tegen CNN.

Een klasgenoot van de 20-jarige zegt tegen journalisten dat Crooks een buitenstaander was op school:

0:35 'Hij werd altijd gepest, elke dag'

Het vermoeden is dat de 20-jarige Crooks, die kort nadat hij het vuur had geopend werd doodgeschoten door de veiligheidsdiensten, een vuurwapen van zijn vader heeft gebruikt. Dat zeggen twee politiebronnen tegen persbureau AP. Op de plek van de aanslag, in Butler Pennsylvania, is een semi-automatisch geweer gevonden. Dat zijn vuurwapens voor doelwitten op enkele honderden meters, die legaal te koop zijn in de VS.

Volgens Amerikaanse media had de vader het wapen ruim een half jaar geleden aangeschaft. Onderzocht wordt nog hoe de 20-jarige aan het geweer is gekomen. Voor zover bekend heeft hij geen strafblad.

De 20-jarige werd doodgeschoten op een dak tegenover het podium waar Trump een campagnetoespraak hield:

Op foto's van omstanders is te zien dat Crooks een grijs T-shirt en een witte korte broek droeg. Het was een shirt van YouTubekanaal Demolition Ranch. Dat is een kanaal over vuurwapens met bijna 12 miljoen volgers. "What the hell", zegt de eigenaar van het kanaal op Instagram.

De aanslagpleger vuurde meerdere kogels af op de Republikeinse presidentskandidaat. Een aantal suisde langs zijn hoofd en een andere kogel doorboorde zijn oor. Achter Trump werden drie aanwezigen geraakt. Twee van hen raakten ernstig gewond, een 50-jarige toeschouwer werd gedood. Het slachtoffer, een oud-brandweercommandant, dook voor zijn familieleden om ze beschermen, zei de gouverneur van Pennsylvania vandaag.

1:33 Het moment van de aanslag op Trump

In de auto van Crooks, die geparkeerd stond in de buurt, werden volgens The Wall Street Journal explosieven gevonden. Aanwezigen bij de campagnebijeenkomst hadden ook verdachte pakketjes gezien in de buurt van waar de schutter zich ophield. Meer details zijn hierover nog niet bekend.

Kort na de aanslag arriveerden tientallen auto's van opsporingsdiensten bij het huis waar Crooks woont. Het is een buitenwijk, een suburb, in de plaats Bethel Park, Pennsylvania. Het ligt op een uur rijden afstand van de plek van de aanslag. Buren werden geëvacueerd terwijl het huis werd doorzocht. Het luchtruim boven de stad werd uit voorzorg ontruimd.

EPA Politie bij het huis van Crooks

De BBC schrijft dat Crooks in de keuken werkte van een lokaal verplegingstehuis. Verder is bekend dat hij in 2022 eindexamen heeft gedaan aan Bethel Park High. The New York Times heeft een video gepubliceerd van zijn diploma-uitreiking. Volgens een lokale krant had Crooks als scholier een wiskundeprijs gewonnen ter waarde van 500 dollar.

Opvallend genoeg stond hij geregistreerd als Republikein, zo melden Amerikaanse media op basis van overheidsdocumenten. Tegelijkertijd had Crooks, volgens dezelfde berichten, in 2021 een donatie gedaan aan een Democratische fondswerver. Dat zou hij hebben gedaan op de dag dat Biden werd geïnaugureerd als president. Bij de presidentverkiezingen in november zou Crooks voor het eerst hebben kunnen stemmen.