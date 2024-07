Longo Borghini wint Giro, waarin succes Nederlandse vrouwen dit keer uitbleef

De Italiaanse Elisa Longo Borghini is voor de eerste keer winnares geworden van de Giro d'Italia. De Trek-renster begon met een seconde voorsprong op wereldkampioene Lotte Kopecky aan de door Kim Le Court gewonnen slotetappe en breidde die marge zelfs nog uit.

Op de meet in L'Aquila, na 117 kilometer koers, waren bonificatieseconden te verdienen. Kopecky probeerde de rozetruidraagster nog te lossen in de finishstraat (1,3 kilometer á 6,6%), maar de 32-jarige Italiaanse, al eens tweede en derde in eigen land, hield stand en reed de Belgische wereldkampioene nog uit het wiel.