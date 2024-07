Bradbury zegeviert in koninginnenrit Giro, strijd om roze ongemeen spannend

De koninginnenrit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Australische Neve Bradbury. In de strijd om de roze leiderstrui hield Elisa Longo Borghini nipt stand.

Lotte Kopecky, de Belgische nummer twee van het klassement, zat op de zware slotklim aan het wiel van de Italiaanse vastgeplakt. Ze probeerde in de laatste kilometer een aanval te plaatsen. Dat lukte niet, maar dankzij bonificatieseconden is ze Longo Borghini wel tot op één seconde genaderd in het klassement.