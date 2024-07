Getty Clara Emond boekt haar eerste profzege ooit

NOS Wielrennen • vandaag, 14:54 Emond wint vierde etappe Giro na lange solo, Longo Borghini behoudt roze trui

Clara Emond heeft de vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De 27-jarige Canadese renster van EF Education-Cannondale reed de laatste veertig kilometer solo aan kop. In de brandende zon boekte de renster, die pas twee jaar prof is, haar eerste profzege.

De Italiaanse Soraya Paladin werd op 17 seconden van Emond tweede, voor Cecilie Uttrup Ludwig uit Denemarken.

Paladins landgenote Elisa Longo Borghini van Lidl-Trek werd achtste en behield de roze leiderstrui. De Belgische Lotte Kopecky finishte vlak achter haar en staat tweede in het algemeen klassement.

Pauliena Rooijakkers is de beste Nederlandse op de tiende plaats in het klassement.

Solo

De vierde etappe voerde het peloton over 134 kilometer van Imola naar Urbino. In de laatste vijftig kilometer kregen de rensters drie beklimmingen voor de kiezen. De finish was bergop, op een klim van de derde categorie met een steil slot (500 meter à 8%).

Pro Shots Elisa Longo Borghini startte in de roze trui en behield die

Emond waagde in de straten van San Marino de sprong naar de kopgroep van drie, samen met Ana Vitoria Magalhães. Toen het duo aansloot bij vroege vluchters Carmela Cipriani, Silvia Zanardi en Alice Palazzi, hadden ze een voorsprong van vijf minuten op de groep met rozetruidraagster Longo Borghini.

Emond liet de vier rensters op de tweede klim van de dag achter en begon aan een solo van 40 kilometer naar de finish in Urbino. Een achtervolgende groep, waaruit Anouska Koster en Femke de Vries moesten lossen, naderde vooral in de afdaling snel.

Emond hield echter op de slotklim met een steile aankomst nog net stand. Dat had de renster niet verwacht: "Ik dacht dat ze me wel zouden aanvallen."

Voor Emond is dit pas haar tweede jaar bij de profs. De Canadese is namelijk ook advocaat. In de Waalse Pijl eindigde ze dit jaar als 23ste. "Het voelt heel speciaal, mijn eerste zege bij de Giro en ook mijn eerste zege ooit. Dit gaat me vast helpen met mijn zelfvertrouwen, omdat ik wat later ben begonnen met m'n wielercarrière."

Longo Borghini tevreden

Rozetruidraagster Longo Borghini was tevreden. Vooral omdat ze Kopecky net achter zich wist te houden in de etappe en in het klassement. "We wisten dat Kopecky onze grootste vijand was vandaag. Maar ik wist haar in de eindsprint te verslaan. Al met al was het een goede dag."

De achtdaagse rittenkoers gaat donderdag verder met een heuvelachtige etappe van 108 kilometer. De Ronde van Italië duurt nog tot en met zondag.