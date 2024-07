Beachvolleybalduo's stranden in kwartfinales bij laatste toernooi voor Spelen

Bij het laatste toernooi voorafgaand aan de Olympische Spelen van Parijs zijn de Nederlandse beachvolleybalduo's gestrand in de kwartfinales. Steven van de Velde en Matthew Immers verloren bij het Elite16-toernooi in Wenen van de Chileense neven Marco en Esteban Grimalt. Stefan Boermans en Yorick de Groot trokken zich terug.

Winst in tussenronde

Katja Stam en Raïsa Schoon, het Nederlandse vrouwenduo dat zich opmaakt voor de Spelen, sloegen het toernooi in Wenen over. Zij speelden vorige week al hun laatste toernooi voor de Spelen. In Gstaad was voor hen de kwartfinales het eindstation.