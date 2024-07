NOS Voetbal • vandaag, 15:40 In de schaduw van Bellingham en Yamal: vier spelers met onverwachte impact op het EK

Spelers als Lamine Yamal, Jude Bellingham en Jamal Musiala stalen de show dit EK. Maar welke spelers stalen, iets verder van de spotlights, de harten van onze analisten?

Leonne Stentler, Youri Mulder, Dean Gorré en John van den Brom lichten een speler uit.

De gretigheid van Vargas (Zwitserland)

Het hart van Dean Gorré ging het snelst kloppen van de dribbels van Chvitsja Kvaratschelia, maar ook bij Zwitserland zag hij een linksbuiten waar hij van genoot: Ruben Vargas (25).

"Hij speelt bij Augsburg en is nog geen speler met een grote naam, maar hij deed bijzondere dingen. Hij was constant in beweging en gevaarlijk met agressieve, gretige loopacties. Het is een heel goede teamspeler."

1:37 De magnifieke goal en de assist van Vargas tegen Italië

Tegen Italië stapte Vargas in de schijnwerpers. Hij gaf een assist en maakte een ongelofelijk fijne goal. "Hij heeft naast die felheid ook een uitstekende techniek en een heel goed schot."

Gorré werkt bij de voetbalbond van Curaçao en door zijn kennis van het Caribische voetbal kende hij Vargas al een beetje. "Hij heeft een Dominicaanse achtergrond, dus hier is hij bekend. Ik ben heel benieuwd hoe hij het de komende periode bij Augsburg doet. Als hij zijn EK-vorm voortzet, dan is hij voor iedere Europese subtopper een echte aanwinst."

Het hoge ritme van Mainoo (Engeland)

Youri Mulder keek met weinig plezier naar het middenveld van Engeland, tót de 19-jarige Kobbie Mainoo erbij kwam.

"Dat was de missing link bij Engeland", zegt Mulder. "Hij was balvast, kon de bal op techniek snel doortikken of even achter z'n standbeen halen. Hij liet dat hele middenveld opeens draaien."

Reuters

"Het mooie aan hem is dat hij in een hoog ritme speelt. Iets waar Erik ten Hag bij Manchester United vast op hamert. Het kost hem door zijn goede techniek nauwelijks tijd om een bal te verwerken en een oplossing te vinden. Hij versnelt het spel met zijn passes of een kleine, slimme dribbel."

Hoe belangrijk Mainoo ook is voor de Engelsen, ook hij kende wat mindere fases in wedstrijden. "Soms zakt het weg, maar dat komt vooral omdat het bij Engeland minder werd. Dan gaan ze in de dwangbuis van Southgate, houden ze het klein en komt Mainoo niet meer aan het voetballen op de helft van de tegenstander."

De versnellingen van verschoppeling Mikautadze (Georgië)

John van den Brom, trainer van Vitesse, keek met extra belangstelling naar het goed presterende Georgië. Hij werkte in het verleden namelijk met drie Georgische spelers samen. Goeram Kasjia (oud-Vitesse) is de bekendste.

Op dit EK was de revanche van Georges Mikautadze, die een dramatisch halfjaar bij Ajax had, een van de dingen die het meeste indruk op hem maakte. "Hij heeft het echt laten zien. Hij was constant dreigend, zeker in de diepte. Hij heeft een versnelling met en zonder bal, wat hem moeilijk te bespelen maakt."

1:15 Ajax-flop Mikautadze schittert en scoort op het EK

Ook als aanspeelpunt had Mikautadze, met zijn drie goals een van de topscorers dit EK, zijn waarde. "Georgië speelde natuurlijk in een ander systeem dan Ajax, maar hij was wel voortdurend aanspeelbaar en aanwezig. Hij moet het nu bij Monaco (FC Metz staat op het punt Mikautadze te verkopen, red.) gaan bevestigen."

Maar genieten voor Van den Brom was het ook van zijn oude kompaan Kasjia. "Hij hield dat hele team bij elkaar. Hij is een leider pur sang."

De power van Baris Alper Yilmaz (Turkije)

Leonne Stentler lette bij het analyseren van Turkije op spelers als Arda Güler en Hakan Çalhanoglu, toen plots Baris Alper Yilmaz in het oog sprong. "Toen Turkije in de poulefase tegen Tsjechië speelde, startte Yilmaz aan de rechterkant. Daarvoor speelde hij in de spits, maar daar is hij veel minder op zijn plek. Maar tegen Tsjechië viel hij aan de zijkant ontzettend op."

De charme van Yilmaz zit 'm volgens Stentler in zijn mengeling van technische en fysieke kwaliteiten. "Zijn power was geweldig. Hij was zo krachtig in zijn acties, zowel in zijn dribbels als in zijn verdedigende werk. Hij gaat altijd door en brengt heel veel energie."

Reuters

In de kwartfinale tegen Nederland trok Yilmaz het aanvalsspel van de Turken naar zich toe. "Van Dijk en Aké hadden het heel moeilijk met hem. Elke keer dachten ze klaar met Yilmaz te zijn, maar dan was hij er weer. Turkije zag dat en ging steeds meer gebruik van hem maken door snel te openen naar rechts en Yilmaz aan het werk te zetten."

Yilmaz speelt bij Galatasaray, waarvoor hij afgelopen seizoen zeven keer scoorde en twaalf assists gaf. "Hij heeft zich dit EK echt op de kaart gezet en heeft met 24 een mooie leeftijd om in te investeren. Dat zie ik een club in Engeland of Frankrijk ook best doen."