Bart Kamphuis | NOS Puck Stokvis en Resa Steenvoorden met hun compactcamera's

NOS Nieuws • vandaag, 12:18 De comeback van de compactcamera, 'iedereen bestelt zo'n ding'

Polaroidcamera's in een veelvoud aan pastelkleuren, analoge toestellen waarvan de rolletjes vol spanning worden ingeleverd; de afgelopen tien jaar maakten veel oude camera's al een comeback. Sinds kort is ook de digitale compactcamera weer terug. De cameraatjes zijn een rage onder jongeren, die ze meenemen naar festivals, het terras en op vakantie. De vraag is een stuk groter dan het aanbod, merken winkels.

"Iedereen bestelt zo'n ding nu het zomer is", zegt een medewerker van Kamera Express. "Fabrikanten kunnen het niet meer aan." Op de site zijn veel digitale compacte camera's tijdelijk niet leverbaar.

Op Marktplaats steeg het aantal zoekopdrachten naar kleine camera's dit voorjaar met 55 procent in vergelijking met voorjaar 2023. Ruim 60.000 zoekopdrachten werden alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar gedaan naar 'compactcamera'.

Ook bij Mediamarkt zijn veel van deze camera's even niet leverbaar. "Men voorzag deze trend ook niet", verklaart een woordvoerder. "De industrie had zijn fabrieken grotendeels omgebouwd en dit draai je niet zomaar terug. Wij vermoeden dat kleinere merken dit wel zullen doen, maar grote merken mogelijk wat minder snel."

Imperfectie

Maar waarom zijn de cameraatjes nu, zo'n vijftien jaar na hun hoogtepunt, weer zo populair? Jongeren hebben het over de 'nostalgische look' en vinden juist de lage kwaliteit van sommige toestellen leuk. In veelbekeken TikToks wijzen ze elkaar op de beste plekken om er eentje op de kop te tikken en de leukste functies van de toestellen. Onder fervente gebruikers is vooral de flitsfunctie populair, ook overdag.

"Het is misschien ook een gevoel van nostalgie," zegt Rob ter Ellen, camera-expert bij veilingsite Catawiki. "De camera's geven wat meer authentieke foto's. Fabrikanten kunnen softwarematig een heleboel met smartphones, maar ze kunnen niet die imperfectie van die oudere cameraatjes nabootsen."

Op de veilingsite brachten de cameraatjes jarenlang 10 tot 15 euro op, maar sinds een jaar worden ze soms wel voor 150 of 200 euro geveild. Ter Ellen: "We zagen een jaar of zes geleden dat de jeugd weer met een analoge camera aan de slag ging, dat werden toen de wegwerpcamera's. En die mensen denken nu 'dat kan ook met een compactcamera'."

Puck (25) en Resa (26) vertellen waarom ze de digitale compact camera zo leuk vinden:

1:32 De compactcamera maakt een comeback: 'Die flits is mega-goed!'

"Vooral kleine, platte modelletjes zijn populair," vertelt Ter Ellen. "Ik denk dat het punt is dat ze heel makkelijk mee te nemen zijn. Ze moeten in een jaszak of achterzak passen, dat er op een festival of feestje even een fotootje gemaakt kan worden."

Een compactcamera is er eentje die blijft zoals die is, vertelt hij. Je kan de lens dus niet verwisselen. "En je hoeft je niet zo te verdiepen in de techniek erachter."

Sinds de komst van de smartphone leken de kleine camera's overbodig, maar er zitten dus alsnog voordelen aan de camera. "Met je telefoon kan je lekker delen, maar het heeft minder het gevoel dat je echt iets aan het maken bent", zegt Ter Ellen. "Dit is een apparaat helemaal toegewijd aan foto's maken."

De smartphone is alweer te "ingeburgerd" volgens de camera-expert. En dus wordt het internet en vlooienmarkten afgespeurd naar een camera zonder afleiding van appjes, mails en nieuws. "Gewoon no-nonsense. Alleen foto's."