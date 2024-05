Robin Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 19:00 Hoogtijdagen datingapps voorbij, jongeren willen elkaar anders ontmoeten

Wie de liefde wil vinden, zit tegenwoordig al snel op een datingapp. Bumble, Tinder, Happn, Breeze of Hinge: er kan op veel plekken geswipet worden in de zoektocht naar een partner. Terwijl de marktwaarde van de apps daalt, stijgen de abonnementsprijzen. Ondertussen gaan mensen die op zoek zijn naar een partner ook vaker van apps af, soms zelfs vanwege een 'date burn-out'.

Match Group, het bedrijf achter veertig datingapps, waaronder Tinder en Hinge, zag zijn aandelenkoers meer dan 80 procent dalen ten opzichte van 2021, het jaar van de coronapandemie en de gloriedagen van de datingapps.

Bij Bumble leidde een lagere omzet dan verwacht tot ontslag van de CEO vorig jaar, en deze maand tot een nieuwe strategie. Op de app die erom bekendstond dat alleen vrouwen het eerste berichtje kunnen sturen, mogen mannen nu ook een gesprek beginnen.

Pervers systeem

Erinne Paisley, onderzoeker naar datingapps aan de Universiteit van Amsterdam, ziet dat apps hun abonnementsgelden verhogen. "Veel datingapps laten je niet veel mensen zien die echt goed bij je passen, al weet hun algoritme wel wie dat zijn. Zo plaatst Hinge mensen die echt goed bij je passen achter een betaalmuur."

Volgens haar proberen de apps de grenzen te verleggen om mensen steeds meer te laten betalen. "Ze zoeken naar een balans: ze moeten niet te veel passende matches verbergen, want dan willen mensen de app niet meer gebruiken."

Lizzy van Hees, journalist, single en een van de hosts van de podcast Steeds meer singles, herkent dit. "Ik had op een gegeven moment een betaald abonnement voor een datingapp. Toen kreeg ik weer de volgende melding: als ik een duurder abonnement nam kreeg ik naast een onbeperkt aantal likes ook meer zichtbaarheid van mijn profiel. Toen dacht ik: wat is dit voor pervers systeem? Dat het alleen maar werkt als je meer betaalt."

Bovendien vroeg ze zich af of een app met een verdienmodel om haar zo lang mogelijk op de app te houden wel wilde dat ze een nieuwe liefde vond. Inmiddels heeft ze de app verwijderd.

Renclubs of etentjes

De grote datingbedrijven Match Group en Bumble willen meer inzetten op vrouwen en Gen Z. Datingonderzoeker Paisley snapt dat wel, want ze weet dat Gen Z, de generatie geboren tussen 1995 en 2010, bezig is met mensen op andere manieren te ontmoeten.

"Zoals bij renclubs of met etentjes. Ook zijn jongeren sceptisch over socialemediaplatformen, en dus ook over datingapps. Bijvoorbeeld omdat ze weten dat de algoritmes van datingapps vaak racistisch zijn. Gen Z is daarom sneller geneigd datingapps te verwijderen", aldus Paisley.

De datingapp Bumble veroorzaakte recent verontwaardiging door een campagne gericht op vrouwen die waren gestopt met online daten. In advertenties op bilboards stond onder meer: "Gij zult het daten niet opgeven en een non worden".

Dit leidde tot kritiek. Zo stond in een viral post op TikTok: "Stel je voor dat je een vrouwvriendelijke dating app bent en zegt wat vrouwen met hun lichamen moeten doen." Bumble maakte excuses.

Soms horen mensen na lang investeren online ineens niks meer van iemand. Daar word je moedeloos van. Lizzy van Hees, journalist

Van Hees hoort door haar podcast steeds vaker dat mensen die de apps wel gebruiken weinig leuke ervaringen hebben. "Dat heeft te maken met de tijdsinvestering ten opzichte van wat ze er daadwerkelijk voor terugkrijgen."

Volgens haar kost het gemiddeld 38 uur swipen voordat je een fysieke date hebt, al komt het niet eens altijd tot die date. Van Hees: "Soms horen mensen na lang investeren online ineens niks meer van iemand. Daar word je moedeloos van."

Bumble heeft zelfs een pagina over 'burn-out van het daten'. Volgens de app kan zo'n burn-out ontstaan door bijvoorbeeld de verveling van het eindeloos wachten op een match of de frustratie van een slechte date.

Romantische liefde

Journalist Van Hees is ook kritisch over de datingapps: "Er is zo'n onuitputtelijke bron van profielen. Dat versplintert je aandacht. Je denkt niet: ik ben verzadigd, maar je denkt: wacht, wie komt hierna?" Onderzoeker Paisley benadrukt dat het veel schermtijd kost. "Het alleen al zien van zoveel gezichten is vermoeiend voor je hersenen."

Bovendien, stelt ze, hebben datingapps geprobeerd romantische liefde anders in de markt te zetten. "Niet meer trouwen, lang bij elkaar zijn en warmte is romantiek, maar het eerste moment met vlinders in je buik. En omdat we dat eerste gevoel een moment hebben gehad, willen we dat telkens opnieuw. Maar dat is geen romantische liefde. Romantische liefde kost tijd."