Datingapps zagen piek tijdens lockdown, 'nu willen mensen weer fysiek contact'

Datingapps zagen tijdens de lockdown een flinke groei in het aantal downloads. Ook het aantal gesprekken, en de duur van de gesprekken, stegen in de periode waarin we aan huis gekluisterd zaten.

Tinder zag swipe-records tijdens de pandemie. Vergeleken met de periode vóór corona is de activiteit wereldwijd met 15 procent gestegen. Het aantal dagelijkse berichten is met 19 procent toegenomen, en gesprekken duren 32 procent langer.

Nu de lockdown voorbij is willen mensen weer meer fysiek afspreken. Dat zien ze bij Inner Circle, een online datingplatform voor mensen die in dezelfde plaats wonen. "Logisch, want inmiddels willen we elkaar ook echt zien. Mensen zijn geneigd om hun dates op korte termijn te plannen, in plaats van langere tijd chatten", zegt oprichter David Vermeulen. Inner Circle is op het gebied van actieve gebruikers in de periode juni 2020 tot juni 2021 met 42 procent gestegen in Nederland.

Geen anderhalve meter

Uit recent onderzoek onder de gebruikers blijkt dat bijna de helft van de gebruikers bereid is de anderhalvemeter-maatregel onmiddellijk los te laten bij het daten. 43 procent van de respondenten zegt dat ze nu een serieuzere relatie willen.

MuzMatch, een datingapp voor moslims, groeide in juni met 8 procent ten opzichte van mei. "In Nederland zagen we een ongekende groei. Steeds meer mensen zoeken een partner sinds de lockdown is opgeheven", zegt bestuursvoorzitter Shahzad Younas. "Door de pandemie overwegen veel Nederlandse moslims om te settelen."

Ook bij eMatching, een datingsite voor hoger opgeleiden, is het nu drukker. "De speeddates die we organiseren, trekken ook weer aan. Tijdens de lockdown waren die online, maar nu ook weer fysiek. Daar zijn onze gebruikers aan toe", zegt oprichter Jan Jasper Konink. Ook bij Parship, de app 'voor serieuze relaties', neemt de activiteit toe. "Ze sturen elkaar niet alleen meer berichtjes, maar ook meer 'glimlachen' - dat zijn ijsbrekers, leuke manieren om contact te initiëren", zegt een woordvoerder.

Fear Of Dating Again

Sommigen spreken nu van een 'Summer of love': de lockdown is achter de rug, je bent gevaccineerd en voelt je na lange tijd vrij om te daten. Maar die lange pauzeknop in de datewereld heeft ook een keerzijde: FODA, Fear Of Dating Again.

Logan Ury van datingapp Hinge kwam tijdens de lockdown met die term op de proppen. "Mensen zijn bang voor roestige sociale vaardigheden. Ze zijn bang dat ze niets hebben om over te praten", zei ze onlangs tegen The New York Times.

Ury, die eerder het gedragswetenschappelijke team van Google leidde, ziet dat singles die tijdens de lockdown eenzaam waren, nu prioriteit geven aan daten. Nieuwe mensen ontmoeten is nu belangrijker dan carrière, familie en vrienden.

'Gevaccineerd'-button

Bij Parship kwam onlangs de vraag of leden in hun profiel toonbaar kunnen maken dat ze gevaccineerd zijn. Op dit moment kan dat nog niet met bijvoorbeeld een speciale button. "Maar als er veel vraagt naar komt, dan zullen we dit zeker integreren."

Bij eMatching zien ze dat niet zitten, zegt Konink. "We bouwen het niet in, dan wordt het zo'n ding. Mensen kunnen het zelf aangeven, als ze dat belangrijk vinden. De meeste mensen doen dat niet, maar sommigen vinden dat belangrijk. Vooral bij oudere gebruikers zie je dat ze aangeven dat ze hun tweede prik hebben gehad. 'Ik ben veilig', geven ze aan. Corona was voor hen natuurlijk echt een gezondheidsissue. Daarom melden zij nu vaker dat ze gevaccineerd zijn."

Hoe nu verder?

Onderzoeksbureau Motivaction vroeg Nederlanders in opdracht van Bumble, een datingapp waarbij vrouwen de eerste stap zetten, hoe daten na de lockdown zal verlopen. Twee op de drie Nederlanders (61 procent) gelooft dat het mogelijk is verliefd te worden op iemand die ze in het echt nog niet hebben ontmoet. 49 procent zegt dat de lockdown een positief effect heeft gehad op het liefdesleven van mensen, omdat er tijd is geweest om na te denken over wat we echt willen.

De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien dat singles, 'er meer voor zullen gaan' na de lockdown. Ook is er een verandering gekomen in hoe mensen elkaar ontmoeten: de schaamte voor online daten is er (nog) meer af dan voorheen.