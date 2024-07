ANP Tonke Dragt in 2013

Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt (93) overleden

Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt haar uitgeverij. Dragt is vooral bekend van haar boek De brief voor de koning uit 1962, dat in 2004 met de Griffel der Griffels werd uitgeroepen tot het mooiste kinderboek aller tijden.

De brief voor de koning is het meest vertaalde Nederlandstalige kinderboek. Het is vertaald naar 34 verschillende talen, van Deens tot Turks. De Engelse versie, The Letter for the King, verscheen in 2013.

Die vertaling was ook de inspiratie voor de eerste Netflixserie die gebaseerd is op een Nederlands kinderboek. De serie verscheen in 2020 op de streamingdienst. Dragt was nauw betrokken bij de totstandkoming van de serie. Het boek werd al eerder verfilmd, in 2008 door Pieter Verhoeff.

Tekenlerares

Dragt werd op 12 november 1930 geboren in Batavia (nu Jakarta, Indonesië). In 1942, toen Japan het toenmalig Nederlands-Indië bezette, werd de familie Dragt opgesloten in een jappenkamp. Daar ging Dragt samen met een vriendinnetje boeken maken. Omdat er een tekort aan van alles was, schreven ze op stukjes papier, wc-papier of in het zand.

Na de oorlog verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Na een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag werd ze tekenlerares op een middelbare school in Rijswijk. Aan haar leerlingen vertelde ze verschillende verhalen, om ze geconcentreerd te houden.

Al snel werden haar verhalen ook gepubliceerd in het kindertijdschrift Kris Kras. In 1961 verscheen haar eerste boek, Verhalen van de tweelingbroers. In de daaropvolgende jaren publiceerde ze onder meer De brief voor de koning, De Zevensprong en Torenhoog en Mijlen breed.

Voor De brief voor de koning kreeg Dragt in 1963 de prijs voor het beste kinderboek:

ANP Dragt bij de uitreiking van de prijs voor het beste kinderboek van 1963

Dragt kreeg in de jaren die volgden vele prijzen voor haar werk. Voor haar hele oeuvre ontving ze in 1976 de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur en in 2005 de Victorine Heftingprijs. In 2001 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw. Dat is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland.

Ook in de laatste jaren van haar leven bleef Dragt schrijven. Haar laatste boek, Wie achter deze deur verdwaalt, verscheen in 2021. Ze had het samen met collega-auteur Rindert Kromhout gemaakt.

Dragt gaf een jaar later nog een interview samen met Kromhout aan Nieuwsuur:

7:23 Tonke Dragt heeft 'soms een beetje genoeg' van haar beroemdste boek

Dragt overleed gisteren in haar woonplaats Den Haag. Uitgeverij Leopold zegt intens bedroefd en diep getroffen te zijn door haar overlijden. "Met haar dood verliest de Nederlandse jeugdliteratuur een van haar meest fantasierijke stemmen."