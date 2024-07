Stekker uit Nationaal Vuurwerk, gemeente Rotterdam wil niet meer meebetalen

Bezuinigen

In de plannen staat dat het college in 2025 en 2026 niet meer wil meebetalen aan evenementen als het Nationaal Vuurwerk, de Wereldhavendagen en de Nationale Taptoe. Het college kort daarom vanaf volgend jaar bijna twee miljoen euro op het budget voor evenementen.

Vuurwerkverbod

De partijen zijn bang dat mensen zich minder aan het vuurwerkverbod in Rotterdam zullen houden als tegelijkertijd geen vuurwerkshows meer worden georganiseerd. En dat maakt de handhaving van het afsteekverbod nog lastiger dan het nu al is, vermoeden de partijen.

Ondanks de bezuinigingen voor de komende jaren is het niet zeker of de vuurwerkshows definitief verdwijnen. Zo zijn er in maart 2026 in Rotterdam de gemeenteraadsverkiezingen en kan een nieuw college er mogelijk weer geld voor uittrekken.