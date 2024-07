ANP Ali B vorige maand bij de rechtbank in Haarlem

Ali B krijgt twee jaar cel voor verkrachting en poging tot verkrachting

Ali B moet twee jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld. De rechter acht de rapper schuldig aan een verkrachting in 2018 en een poging tot verkrachting in 2014.

Ali B stond terecht voor vier zedendelicten bij drie vrouwen: twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Hij werd vrijgesproken van een aanranding in Heiloo in 2018 en een aanranding in Amsterdam in datzelfde jaar.

De rapper en platenbaas was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij blijft erbij dat hij onschuldig is en gaat in hoger beroep, laat zijn advocaat Bart Swier weten.

De rechter noemde Ali B "een tamelijk dwingend persoon die geen nee accepteert, weinig inlevingsvermogen in anderen toont en uitgaat van zijn eigen visie op zaken":

Bij de verkrachting en poging tot verkrachting waren zijn "eigen seksuele behoeftes leidend", stelde de rechter. Hierbij had B volgens haar geen oog voor de psychische gevolgen voor de vrouwen. "Ook deze twee vrouwen dragen die gevolgen tot op de dag van vandaag met zich mee."

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat vorige maand had gevraagd om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Advocaat Swier had om vrijspraak in alle zaken gevraagd. Ali B "accepteert wel degelijk nee", stelde hij in zijn pleidooi.

Betrouwbare verklaringen

Van zangeres Ellen ten Damme lag er een melding van een verkrachting in 2014 in Marokko. Dat gebeurde volgens Ten Damme op haar hotelkamer tijdens opnames voor het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

Daarnaast was er een aangifte van een vrouw genaamd Naomi van aanranding en verkrachting op een schrijverskamp in Heiloo in 2018. Jill Helena (artiestennaam), oud-kandidaat van The Voice of Holland, had aangifte gedaan van een aanranding in 2018 in een auto in het Amsterdamse Bos.

De verklaringen van alle vrouwen zijn betrouwbaar, oordeelt de rechter. Maar bij de ten laste gelegde aanrandingen in Heiloo en Amsterdam was er onvoldoende steunbewijs, wat wel nodig is voor een veroordeling.

Daarnaast is het volgens de rechter niet zeker dat Ten Damme daadwerkelijk is verkracht, omdat ze één keer had verklaard dat Ali B bij haar was binnengedrongen, en hier later weer van terugkwam. Een poging tot verkrachting acht de rechter wel bewezen.

'Aan eigen gedrag te wijten'

Ali B zei vorige maand nooit een signaal te hebben gehad dat iets gebeurde tegen iemands zin. Ook sprak hij van een "trial by media". Hij zei in de media onterecht te zijn neergezet als "een seksueel roofdier". Dat vrat aan hem. "Ik kreeg angstaanvallen, had slapeloze nachten. Voor het eerst voelde de dood warmer dan leven."

Maar de rechter stelt dat Ali B de aandacht "aan zijn eigen gedrag te wijten" heeft. Bovendien maakte de rapper volgens haar tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak juist gebruik van de grote publieke belangstelling.