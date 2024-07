Brekelmans op NAVO-top: wapenproductie opschalen om Oekraïne te steunen

Op de laatste dag van de NAVO-top in de Amerikaanse hoofdstad Washington zegt de Nederlandse minister van Defensie Brekelmans (VVD) dat de productie van wapens en munitie enorm moet worden opgeschaald om Oekraïne te kunnen blijven steunen. Hij zegt dat het militaire bondgenootschap nu veel doet voor Oekraïne, maar dat het niet genoeg is.

"Als we willen dat Oekraïne de oorlog wint en als we willen dat Oekraïne weer de overhand krijgt, zullen we meer moeten leveren." Hij noemt dat de grote uitdaging "waar we met z'n allen voor staan". Volgens Brekelmans hebben de 32 bondgenoten grote bereidheid getoond om meer te investeren in een gezamenlijke verdediging.