Reuters De leider van Burkina Faso Ibrahim Traore

NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Burkina Faso volgende Afrikaanse land dat homoseksualiteit strafbaar wil maken

Het militaire regime in Burkina Faso heeft een wetswijziging voorgesteld waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt. Daarmee volgt het West-Afrikaanse land de trend op het continent om de rechten van lhbti'ers in te perken. Het voorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd.

Sinds september 2022 is het leger aan de macht in Burkina Faso. De junta wordt geleid door Ibrahim Traoré. Onder zijn leiding werd de wet tijdens de wekelijkse ministerraad aangenomen. In de praktijk is homoseksualiteit al taboe in het land, nu wil het regime dat ook bij wet vastleggen.

Welke straf Burkina Faso gaat hanteren is niet bekend. In verschillende Afrikaanse landen staat de doodstraf of levenslange gevangenisstraffen op homoseksualiteit.

Lhbti-rechten in Afrika

De afgelopen anderhalf jaar hebben meerdere landen de rechten van lhbti'ers verder ingeperkt. Onder meer Uganda ondertekende vorig jaar een van de strengste anti-lhbti-wetten ter wereld. Zo staat op het 'promoten van homoseksualiteit' nu een maximumcelstraf van twintig jaar. Op zogenoemde 'verergerde' vormen staat de doodstraf, bijvoorbeeld als er sprake is van een hiv-besmetting.

Ook Ghana keurde dit jaar een wet goed die het strafbaar maakt om jezelf als lhbti'er te identificeren.

De dochter van de president van Kameroen kwam eerder deze maand in opstand door een foto op sociale media te plaatsen waarin ze een vrouw zoent. Ook in Kameroen zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden. Ze roept op tot een wetswijziging in het land.

Problemen in Burkina Faso

Burkina Faso kampt al jaren met terreur en opstanden door militante groepen die banden hebben met al-Qaida en Islamitische Staat. Het militaire regime heeft niet het hele land in handen. In zeker een derde van het land zijn opstandelingen aan de macht. Traoré heeft nu als doel om het hele land weer in handen te krijgen.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld en beleeft volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire crisis uit zijn geschiedenis.

Er lijkt voorlopig geen oplossing voor de humanitaire problemen in het land. De huidige regering bemoeilijkt het toelaten van internationale hulp en heeft de Franse troepen, die in het land aanwezig waren om te helpen in de strijd tegen jihadisten, vorig jaar het land uitgezet.