EPA De resten van de ingestorte brug

NOS Nieuws • vandaag, 10:35 Slachtoffer brugramp Baltimore: 'Ik dacht dat we het nooit zouden overleven'

De enige man die levend uit het water werd gehaald toen een brug in Baltimore instortte, dacht dat hij de ramp nooit zou overleven. Cervantes Suarez werd totaal overvallen toen de brug begon te schudden en het wegdek het begaf.

In een interview met de Amerikaanse zender NBC vertelt de 37-jarige wegwerker dat hij en zijn collega's net in hun auto's zaten te schaften toen het vrachtschip Dali tegen de brug voer. De politie had het verkeer op het laatste moment weten tegen te houden, maar kon de wegwerkers niet meer waarschuwen.

Suarez zag de auto's een voor een in het water vallen voordat zijn eigen voertuig viel. "Ik dacht dat we het niet zouden overleven", zegt hij in het interview. "Ik vroeg God of hij voor mijn vrouw en gezin wilde zorgen en bad om vergiffenis."

Zie hier hoe de brug instortte:

1:01 Het moment dat de brug instort en wat daarvoor gebeurde

Tot zijn eigen verbazing overleefde hij de val wel. Terwijl het koude water zijn auto binnenstroomde wist hij zijn autoraampje open te draaien en zo te ontsnappen. Hij kan niet zwemmen, maar wist zichzelf boven water te houden door zich aan brokstukken vast te klampen.

"Ik riep om mijn collega's. Alejandro. Dorlian. Miguel", gaat Suarez verder, maar geen van de mannen bleek het te hebben overleefd. Onder de slachtoffers waren ook zijn zwager en neef van 18.

"Kon ik hem nog maar één keer spreken. Om te bedanken dat hij deel heeft uitgemaakt van mijn leven."

Levens verwoest

Reddingswerkers konden Suarez in het donker vinden doordat hij het lampje op zijn helm kon aanzetten. Hij was gewond, maar is inmiddels weer hersteld.

De beelden van ongeluk zijn nog altijd traumatisch voor hem. "Dat schip heeft het leven van zes families verwoest."

Suarez heeft advocaten in de arm genomen om een schadevergoeding te krijgen van de eigenaar van de Dali. Maar financiën zijn voor hem bijzaak: "Met dat geld koop je niet nog een omhelzing van een zoon voor zijn vader."