ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:31 Britse media juichen na zege op Oranje: 'Het is ons gelukt'

Engelse media zijn door het dolle heen na de 2-1 zege op Nederland van woensdagavond in de halve finale van het EK voetbal.

The Daily Star kopt met 'we've done it', oftewel: het is ons gelukt. The Mirror noemde de wedstrijd "semi-sational", een samenvoeging van de Engelse term voor halve finale en het woord sensationeel.

Oranje kwam binnen tien minuten op voorsprong door een geweldige goal van Xavi Simons. Snel daarna kreeg Engeland een strafschop, die benut werd door Harry Kane. In de blessuretijd van de tweede helft zorgde invaller Ollie Watkins ervoor dat er geen verlenging aan te pas hoefde te komen.

Wissel Southgate

De BBC prijst het wisselbeleid bondscoach Gareth Southgate. "De winnende goal van Watkins rechtvaardigde zijn beslissing om de Engelse topscorer aller tijden Harry Kane door Watkins te vervangen met nog negen minuten te gaan. Hij kwam er tegelijk in met Cole Palmer, die de goal opzette."

6:21 Bekijk de samenvatting van Nederland - Engeland (1-2)

Het Britse The Sun schrijft uitgebreid over de Engelse held Watkins. De krant geeft de hele ploeg een voldoende, behalve middenvelder Jude Bellingham (5). De tot nu toe stevig bekritiseerde bondscoach Southgate krijgt een 8.

"Een briljante afmaker in de hoek om de wedstrijd te winnen, meer kon je niet vragen van hem", vindt The Sun.

Ook andere internationale media belichten de heldenrol van Watkins. "Engeland heeft een nieuwe held. Bijna uit het niets scoorde Ollie Watkins in blessuretijd een spectaculair doelpunt en bracht zijn land voor de tweede keer op rij naar de EK-finale - dit keer tegen Spanje in Berlijn. Nederland faalt verschrikkelijk", stelt het Spaanse El Mundo Deportivo.

Bekijk hier enkele reacties na het duel van woensdagavond:

Ook het Spaanse AS vindt Watkins de held. "Voetbal levert altijd namen op die je niet verwacht, spelers die tot aan hun grote moment niet eens bestonden. Eén van hen is Ollie Watkins. Voor altijd. Voor eeuwig. De Villa-spits bezorgde Engeland de voorsprong, een kaakslag voor Nederland en Koeman."

Marca zet zich alvast schrap voor de finale: "Engeland sluipt in de 91e minuut de finale in: we hebben een rivaal."

Nederland rouwt

De Nederlandse dagbladen waren zijn uiteraard minder positief gestemd. AD schrijft over de droom die in duigen is gevallen en stelt dat Engeland, met name in de eerste helft, sterker was dan eerder dit toernooi.

De Telegraaf vindt dat het geluk van Nederland op is geraakt en dat de ploeg van Ronald Koeman nooit écht een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.