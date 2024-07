AFP Ronald Koeman na afloop

NOS Voetbal • morgen, 00:06 Koeman teleurgesteld en trots: 'Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen'

"Nee, ik ben ook geen fan", verzuchtte bondscoach Ronald Koeman. "Laten we het niet over de scheidsrechter hebben..."

Die zucht sprak boekdelen. Want wat was Oranje dicht bij de eerste EK-finale sinds 1988, de finale die voor de voetballer Ronald Koeman een van de absolute hoogtepunten was van zijn roemrijke loopbaan.

"Ik had wel het gevoel tegen het einde van de wedstrijd dat we hem misschien nog zouden maken. Of anders in de verlenging. Ik zette mijn geld op onszelf. Maar helaas."

6:01 Koeman zag dat de EK-finale binnen handbereik was: 'Ik zette mijn geld op onszelf'

Later, op de internationale persconferentie na de 2-1 nederlaag tegen Engeland, hield Koeman zijn lippen minder stijf op elkaar.

Zijn grootste ergernis betrof de strafschop die de Engelsen kregen na een vermeende overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane.

"Ik vond het geen strafschop", zei Koeman. "Dit was echt weer zo'n beslissing van de VAR. Wat moet je doen als verdediger? Denzel probeert de bal te blokken en Kane schiet en raakt dan met zijn schoen de schoen van Dumfries. Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter."

AFP Ronald Koeman uit zijn frustratie over de arbitrage van scheidsrechter Felix Zwayer in de halve finale tegen Engeland.

Aan tafel bij verslaggever Jeroen Stekelenburg wees Koeman liever op de veerkracht van zijn ploeg.

"Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik vind dat we onszelf niets kunnen verwijten. Ik ben trots op deze groep. Ook vanavond hebben we moeilijke momenten gehad, waarin de tegenstander beter was en vaster was op hun middenveld."

"We zijn erin blijven geloven. Daarna hebben we beter gespeeld en stonden we ook beter. En Engeland viel weer een beetje terug in wat ze dit toernooi gedaan hebben."

Oud-international Pierre van Hooijdonk had geen goed woord over voor de Duitse arbiter Felix Zwayer.

1:47 Van Hooijdonk: 'De scheids en de VAR moeten op de zwarte lijst, vreselijk!'

Oranje kwam nog wel vroeg op voorsprong door een fenomenale goal van Xavi Simons. "Ik vind hem een heel groot talent", aldus Koeman. "Hij heeft wat mindere wedstrijden gehad. Maar ik vind ook dat hij dit toernooi weer stappen heeft gezet. Van hem gaan we nog heel veel plezier hebben."

Na die goal kropen de Engelsen - misschien wel voor het eerst dit toernooi - een beetje uit hun schulp. "Ik vind dat ook wel logisch met de spelers die zij hebben", vond Koeman. "Met Bellingham, met Foden, Saka, Walker. In eigen land zeggen ze dat ze niet goed hebben gespeeld, maar dat deden ze toen wel tegen ons. En wij hadden moeite om dat te bespelen."

"Daarom heb ik ook eerst Joey Veerman gebracht toen Memphis Depay geblesseerd raakte en niet Wout Weghorst. Want ik vond dat we daar echt in problemen kwamen. Daarna heeft Wout het vanuit zijn taak geweldig gedaan."

ANP Ronald Koeman bedankt Wout Weghorst.

Na rust was Oranje lange tijd de betere. "Ik had het geloof dat we controle hadden. Zij wachten het moment af en deden dat goed, want het moment is ook gekomen. Maar wij hadden en paar geweldige aanvallen. Een paar voorzetten, waar hun keeper er niet geweldig uitzag. We hebben er alles aan gedaan. Maar helaas."

Uiteindelijk waren het toch de Engelsen die via invaller Ollie Watkins de zege grepen. Hij schoot in bij het scheiden van de markt raak. "Natuurlijk is het moment pijnlijk", vond Koeman. "Dat is voetbal. Er worden vaker wedstrijden in de laatste minuut of de blessuretijd beslist."

'Trots op dit elftal'

"Het lag heel dicht bij elkaar. En dan is de teleurstelling groot, zeker door het moment waarop het gebeurt. Maar ik denk dat iedereen trots mag zijn op dit elftal. Dat blijkt ook wel uit alle supporters die ons in grote getalen hebben gesteund. Het is een geweldig toernooi geweest."

ANP Ronald Koeman met de door hem gekoesterde Georginio Wijnaldum na het duel met Engeland.

Een geweldig toernooi, maar wel een met pieken en dalen. "Dit is de selectie", benadrukt Koeman, waarmee hij ook de tekortkomingen erkent. "Daar hebben we het maximale uitgehaald. En dat is heel veel geweest. Daar moet het over gaan."

We hebben geweldige supporters. Maar als ze geen vertrouwen zouden hebben in dit elftal, dan gaan er geen honderdduizenden supporters naar Dortmund. Dat is een groot compliment naar onze supporters. Maar ook een groot compliment naar dit elftal."