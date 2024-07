ANP Supporters kijken de wedstrijd op de Oude Markt in Enschede

NOS Nieuws • vandaag, 01:41 Kater voor Oranjefans in Nederland en Dortmund, waar 26 mensen zijn opgepakt

Het verlies in blessuretijd van het Nederlands elftal heeft geleid tot grote teleurstelling bij Oranjefans. De fanzone in Dortmund liep snel leeg na de verloren halve finale. Ook op pleinen in Nederlandse steden en cafés waar de wedstrijd te zien was, gingen veel supporters na het eindsignaal naar huis.

In Dortmund zijn rondom het voetbalduel enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans. Daarbij zijn vijf personen lichtgewond geraakt. Er was bijvoorbeeld gegooid met flessen en stoelen. Ook was er een gevecht in een café tussen Nederlanders en Engelsen.

Verspreid over de dag zijn in totaal 26 mensen aangehouden, meldt de Duitse politie. Ondanks deze incidenten is de politie "grotendeels tevreden" over het verloop van de dag.

Frustratie en trots

Zo'n 100.000 Oranjesupporters waren voor de wedstrijd naar Dortmund gereisd. Vooraf was er een grote feestelijke Oranjemars gehouden. Maar na afloop was er ook wat frustratie dat het Nederlandse elftal de finale nipt was misgelopen. Zo klonk er in het supportersgebied in het Westfalenpark in Dortmund boegeroep en werd door sommigen met plastic bekertjes gegooid.

Er was ook trots onder de meegereisde Nederlanders. "Na de wedstrijd tegen Oostenrijk hadden we dit niet verwacht", zeiden twee Oranjefans na afloop in het stadion waar de wedstrijd was gespeeld. "We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt".

Bekijk hier een compilatie van hoe supporters in Dortmund en Nederland reageerden op de 2-1 uitslag:

1:40 Teleurstelling na verloren halve finale: 'Heel erg jammer'

Correspondent Chiem Balduk vanuit het centrum van Dortmund: "De Oranjefans hebben de pleinen in het centrum van Dortmund de hele dag gedomineerd. Maar dat keerde volledig om na de late goal van de Engelsen. Die waren niet met veel mensen, maar wel luid en overal aan het zingen en feesten. De Engelsen die ik sprak, zeiden ook dat ze dit helemaal niet hadden verwacht. Het plein hier liep heel snel leeg. De cafés werden gesloten en mensen gingen naar huis. De Oranjefans die er nog waren, zaten beteuterd op het terras. De meesten gingen snel weg, naar hun auto of hotel. Ik sprak ook Nederlanders die nog niet weg konden, want ze hadden treintickets voor donderdagmorgen. Ze moesten nog kijken hoe ze de nacht doorkwamen."

Voor zover bekend waren er geen grote ongeregeldheden in Nederlandse steden. Op verschillende plekken in land waren in stadscentra grote tv-schermen neergezet om de halve finale te volgen. Ook kroegen waren afgeladen met mensen die hoopten op een EK-finaleplaats.

Bij de snelle goal van Xavi Simons, na zes minuten spelen, was de ontlading bij Oranjefans groot. Er werd gejuicht en met bier gegooid. Maar de Engelsen maakten al snel de gelijkmaker uit een strafschop.

'Tien keer beter'

"In de tweede helft was Nederland tien keer beter", wordt een groep jongens in Den Haag geciteerd door Omroep West. "Engeland verdiende het niet." Desondanks scoorde Ollie Watkins in blessuretijd de winnende goal voor de Engelsen. "Jammer", zo vatten de bevraagde supporters bij het Plein in Den Haag het samen.