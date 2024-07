AFP NAVO-chef Stoltenberg en de Amerikaanse president Biden

NOS Nieuws • vandaag, 05:17 Harde uithaal op NAVO-top: rol China bij oorlog Oekraïne 'doorslaggevend'

Op de NAVO-top in Washington hebben de 32 lidstaten zich opvallend hard uitgesproken over China. Volgens het bondgenootschap speelt Peking "een doorslaggevende rol" bij Ruslands oorlog in Oekraïne. Het Chinese regime doet die woorden af als "leugens" en "belerende retoriek".

De verklaring is opgesteld op de tweede dag van de driedaagse NAVO-top in Washington. "China kan niet de grootste oorlog in Europa van recente geschiedenis mogelijk maken zonder dat het zijn reputatie en belangen schaadt."

Er worden geen sancties aangekondigd. Dat is volgens NAVO-chef Stoltenberg aan elke lidstaat om zelf over te beslissen. "Ik denk dat de boodschap helder is", zei hij tegen journalisten.

Nauwe banden

Volgens China gaat er geen militaire hulp naar Rusland. De twee landen hebben sinds de Russische invasie in Oekraïne openlijk de banden aangehaald. Uit onderzoek is gebleken dat belangrijke elektrische componenten, zoals Nederlandse microchips, onder andere via Chinese tussenhandelaren in Rusland terechtkomen.

Peking stelt echter dat er strenge controle is op zogenoemde dual use goederen. Dat zijn goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden worden gebruikt, zoals microchips. Volgens NAVO-chef Stoltenberg levert China weldegelijk deze middelen aan Rusland, waar ze worden gebruikt voor de productie van raketten en drones.

Nooit eerder hebben de NAVO-lidstaten dit zo stellig aan de kaak gesteld in een gezamenlijke verklaring, zei Stoltenberg op de persconferentie. Op de achtergrond speelt hierbij de globale machtsstrijd tussen China en zijn bondgenoten tegen de VS en het Westen een rol.

Oekraïne 'onherroepelijk' op koers voor lidmaatschap

Op de top in de VS werd opnieuw gezegd dat Oekraïne NAVO-lid zal worden, maar niet zolang de oorlog met Rusland nog gaande is. In de verklaring staat dat Oekraïne "onherroepelijk" op koers ligt voor lidmaatschap. Een concreet tijdschema werd daarbij niet gegeven.

Volgend jaar krijgt Kyiv 40 miljard euro aan militaire hulp van de NAVO. Daarmee is het Stoltenberg niet gelukt om voor meerdere jaren een budget vast te leggen, wat zijn inzet was.

Langeafstandsraketten stationeren in Duitsland

Verder is ook bekendgemaakt dat de VS langeafstandsraketten gaat stationeren in Duitsland in 2026. Dat is volgens de tweede NAVO-lidstaten nodig om Rusland af te schrikken. Het is voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat dit soort raketten van het Amerikaanse leger op het Europese continent worden geplaatst.