Handelsdata tonen: Rusland importeerde nog voor miljoenen aan Nederlandse chips

Een printplaatje met een microchip waarop 'NXP' staat en een eentje van het bedrijf STMicroelectronics. Deze producten van in Nederland gevestigde fabrikanten worden nog steeds aangetroffen in Russische wapens. Dat zegt Vladyslav Vlasiuk, de sanctie-adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Vlasiuk toont de microchips in de Oekraïense ambassade in Den Haag waar hij op bezoek is. "Iedere Russische raket bevat onderdelen die zijn gemaakt in het Westen. Als Rusland die onderdelen niet meer ontvangt, zal de raket ook niet kunnen vliegen en mensen in Oekraïne kunnen doden", zegt hij in een interview met Nieuwsuur.