Zwaar teleurgestelde Van Dijk na eliminatie Oranje: 'Dit doet heel veel pijn'

NOS Voetbal • vandaag, 23:10

"Dit is verschrikkelijk. Het was een mooi gevecht, maar dit doet heel veel pijn", stelde Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk vast na de late uitschakeling tegen Engeland in de halve finales van het EK.

Nederland toonde in Dortmund na een zwakke eerste helft veerkracht en had na rust het beste van het spel, maar een Oranje-treffer bleef uit.

Omstreden strafschop

De Duitse arbiter Felix Zwayer speelde tijdens de wedstrijd een discutabele rol door voor rust onder meer een omstreden strafschop aan Engeland te geven. Hieruit maakte Harry Kane de 1-1.

Reuters Virgil van Dijk schudt de hand met de Engelse bondscoach Gareth Southgate

"Het zegt alles dat de scheidsrechter snel naar binnen gaat, maar om nou de scheidsrechter de schuld te geven... Dit doet zoveel pijn, ik weet het ook even niet. We staan met lege handen", aldus Van Dijk.

Dumfries: 'Werden steeds sterker'

Denzel Dumfries vindt dat hij met Oranje een kans heeft laten liggen op een finaleplaats. "We voelden dat we sterker en sterker werden, met de verlenging op komst. Het is echt zuur dat we nu uitgeschakeld zijn."

De verdediger zegt dat hij het met Nederland het voor rust moeilijk had. "De Engelsen speelden toen veel tussen de linies. We hadden moeite om het goed neer te zetten."

Dumfries zegt onder de indruk te zijn geweest van het enorme Oranjelegioen, dat met ruim 100.000 man naar Dortmund was afgereisd.

"Het was fantastisch om de steun van de fans te zien. We hebben er alles aan gedaan. Ik heb op dit toernooi wel het gevoel gekregen dat wij met de supporters één zijn geworden. Dat verdient een compliment", aldus Dumfries.

4:18 Dumfries na uitschakeling: 'We werden steeds sterker, trots op Oranjefans'

Doelman Bart Verbruggen kon in persoonlijk opzicht terugkijken op een goed EK, maar voor die emotie was er vlak na de wedstrijd bij de keeper nog geen ruimte. "Ik heb er nog weinig woorden voor, het voelt een beetje leeg", zei Verbruggen.

"We gaan nu allemaal op vakantie en het plekje geven. Ik denk dat we over een paar weken wel met een positief gevoel kunnen terugkijken, maar nu overheerst de teleurstelling."

Engeland plaatst zich dankzij de overwinning op Oranje voor de tweede editie op rij voor de eindstrijd van het EK. De Engelsen verloren in 2021 de finale van Italië.