Belgische koning stelt Bart De Wever aan als formateur na verkiezingswinst

Verslaggever Heleen D'Haens over de formatie:

"In het verleden zijn er behoorlijk wat strubbelingen geweest tussen enkele partijen in het beoogde kabinet, bijvoorbeeld tussen de Vlaamse socialisten van Vooruit en de Waalse liberalen van de MR. Toch tonen de partijleiders zich vandaag optimistisch over het formatieproces. Allemaal hebben ze bij formateur De Wever voldoende ruimte gevoeld om in het regeerakkoord belangrijke punten uit hun programma binnen te halen.

Ondanks die goede sfeer staat De Wever toch voor zeer een ingewikkelde opdracht. België heeft een fors begrotingstekort en een hoge staatsschuld. In september moet het land van de Europese Commissie met een plan komen om dat op te lossen, maar de verschillende partijen hebben daar uiteenlopende ideeën over. Zo weigert Vooruit, de enige linkse partij in deze club, te bezuinigen op sociale thema's zoals gezondheidszorg of sociale zekerheid. De rechtse MR is dan weer tegen een vermogenswinstbelasting.

Toch is De Wever, doorgewinterd onderhandelaar, naar eigen zeggen hoopvol over het welslagen van de onderhandelingen. Hij wil een regering vormen voor 13 oktober: dan gaan de Belgen alweer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen."