AFP Geert Wilders en Tom van Grieken

NOS Nieuws • vandaag, 17:40 Wilders dag voor verkiezingen in België om Vlaams Belang aan te moedigen

PVV-leider Geert Wilders heeft in België zusterpartij Vlaams Belang een hart onder de riem gestoken. Morgen wordt in België niet alleen gestemd voor de Europese verkiezingen, maar er zijn er ook regionale verkiezingen en wordt een nieuw parlement gekozen.

Het radicaal-rechtse Vlaams Belang zal volgens de peilingen de grootste worden in Vlaanderen. Andere partijen hebben op voorhand al de samenwerking uitgesloten met Vlaams Belang, middels een zogeheten 'cordon sanitaire'.

Verslaggever Joris van Poppel in België: "Vlaams Belang hoopt op een PVV-effect. Zo groot worden, dat andere partijen de partij niet langer kunnen negeren. Toch lijkt dat ijdele hoop. Vlaams Belang staat veruit bovenaan in de peiling. Maar Franstalige partijen willen niet samenwerken met Vlaams Belang om een federale regering te vormen. En ook alle Vlaamse partijen hebben dat uitgesloten, ook voor het vormen van een regionale Vlaamse regering. Vlaams Belang hoopt het Nederlandse voorbeeld te kunnen volgen, maar het zogenaamde cordon sanitaire breken en voor het eerst meebesturen, is ook deze verkiezing zo goed als uitgesloten."

"Ook bij ons in Nederland hebben partijen jarenlang verkondigd dat ze nooit met de PVV zouden regeren", zei Wilders in Aalst, waar hij zo'n 300 genodigden toesprak. "Maar onder druk van de kiezers, onder druk van een goed verkiezingsresultaat is dat uiteindelijk veranderd."

'Onder druk wordt alles vloeibaar'

Dat zal volgens hem ook in Vlaanderen gebeuren. "Onder druk wordt alles vloeibaar. Een stem op Vlaams Belang is de enige die in dit land verandering mogelijk maakt."

Ook sprak Wilders in de richting van voorman Tom van Grieken de wens uit om later alsnog premier van Nederland te worden. "Ik mag helaas geen premier worden. Maar ooit word ik minister-president en dan rijd ik naar Vlaanderen om te overleggen met minister-president Van Grieken."

Vanwege het bezoek van Wilders was er veel politie op de been in de Oost-Vlaamse stad. Agenten van de lokale en federale politie en ook van de Nederlandse politie waren ingezet om het evenement in goede banen te leiden en de veiligheid te garanderen.