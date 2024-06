Belgische media worstelen met radicaal-rechts: weren of niet?

In België is er sinds begin jaren 90 een cordon sanitaire: politieke partijen besloten toen om nooit een coalitie te vormen met een extreemrechtse partij. De afspraken werden gemaakt toen in 1991 het Vlaams Blok, voorloper van het Vlaams Belang, doorbrak tijdens regionale verkiezingen. Die dag ging de Belgische geschiedenis in als Zwarte Zondag.

"We kunnen niet dienstdoen als spreekbuis voor politici die illegale uitspraken doen", zegt Thomas Gadisseux, politiek chef van de RTBF. Volgens hem moet er context gegeven worden bij de uitspraken van radicaal- of extreemrechts. "Die partijen zijn veroordeeld voor hun racistische en xenofobe uitspraken. Die kunnen we niet zomaar uitzenden."

Wel andere aanpak

Volgens Peter Van Aelst, politicoloog aan de universiteit van Antwerpen, is er nog een reden waarom extremere partijen vaak minder aan bod komen in de media. "Vlaams Belang is een echte oppositiepartij en heeft minder invloed op ons leven zoals regerende partijen dat hebben", aldus Van Aelst.

Het verschil in verslaggeving tussen media in België leidt tot discussie in binnen- en buitenland. Want extreemrechtse partijen zijn er in Wallonië nog niet in geslaagd om groot te worden. De vraag is of dit komt door de aanpak van media. Deskundigen zijn erover verdeeld.