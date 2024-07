Guusje ter Horst stopt als aanjager bij ministerie VWS vanwege PVV

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) heeft besloten te stoppen als bestuurlijk aanjager 'Doe onbeperkt mee'. Hiervoor geeft ze als reden dat Vicky Maeijer (PVV) als staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg verantwoordelijk is voor het onderwerp 'mensen met een beperking'.

Ter Horst zette zich als bestuurlijk aanjager afgelopen anderhalf jaar in voor een samenleving die toegankelijk is voor mensen met een handicap. Ze maakte afgelopen week op LinkedIn bekend dat ze de functie neerlegt. Samenwerken met een PVV-bewindspersoon ziet ze namelijk niet zitten, zei ze vanochtend in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.