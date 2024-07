ANP

NOS Voetbal • vandaag, 10:31 Saai voetbal of niet, Engelse spelers laten Southgate niet vallen: 'Hij luistert naar je'

Kom bij Luke Shaw niet aanzetten met kritische vragen over zijn bondscoach Gareth Southgate.

"We love him", zei de Engelse linksback maandag tijdens een persconferentie voor de halve finale van het EK tegen Nederland. "Hij geeft ons precies wat we nodig hebben. Ik snap alle kritiek ook niet zo goed."

Kom niet aan Southgate, wil hij maar zeggen. En Shaw, ondanks een lange blessure opgeroepen voor dit EK, is zeker niet de enige Engelse international die het met volle overtuiging opneemt voor zijn trainer.

Anti-Southgate-sentiment

In Engeland ontstond de laatste weken een hardnekkig anti-Southgate-sentiment. De frustratie over het saaie spel en de behoudende keuzes van Engeland bereikte de afgelopen week een hoogtepunt.

De tijden dat er massaal supportersliedjes ('Southgate you're the one!) voor hem werden bedacht en dat fans in een 'Southgate-gilet' naar het stadion gingen, liggen inmiddels in het verleden. De successen die hij boekte (halve finale WK 2018, finale EK 2020) zijn door velen al een beetje vergeten.

Dat hij in ieder geval statistisch gezien bij de beste Engelse bondscoaches ooit hoort, gaat er nu even niet in. Vooral na de slechte wedstrijd tegen Slowakije, waarin Jude Bellingham met een omhaal ternauwernood uitschakeling voorkwam, was men er in Engeland behoorlijk klaar mee.

ANP Southgate in zijn gilet

Dat lijkt dus niet te gelden voor zijn spelers. Die staan stevig achter Southgate, met wie ze een hechte persoonlijke band hebben.

De Nederlandse oud-spits Marvin Emnes speelde onder Southgate bij Middlesbrough. De huidige bondscoach was toen net gestopt als voetballer.

Dat hij de Engelsen zo voorzichtig laat spelen, verbaast Emnes eigenlijk ook wel. "Bij Middlesbrough leerde ik hem kennen als een trainer die alles voetballend op wilde lossen. Dat is echt veranderd. Ik denk dat dat juist door de kritiek komt. Hij is steeds meer risico gaan vermijden."

Dat de spelers van Engeland desalniettemin nog altijd van Southgate lijken te houden, verbaast hem dan weer helemaal niet.

Luisteren

Southgate weet volgens Emnes namelijk precies hoe hij spelers mee krijgt. Bij Middlesbrough werkte hij met een hoop jong talenten, onder wie Emnes, en die liepen met Southgate weg.

"Vanaf de dag dat ik daar tekende, voelde ik een heel goede klik met hem. Hij gaf me het gevoel dat hij zich in me had verdiept. Dat hij blij was dat ik bij de groep zat."

Zenden: 'Slim dat hij mogelijk vertrek al aankondigde' Oud-international Boudewijn Zenden speelde met Gareth Southgate samen bij Middlesbrough, toen de huidige bondscoach van Engeland daar aanvoerder was. "Southgate was een captain van iedereen en ging voorop in de strijd. Hij was rustig en welbespraakt, geen branie en ook geen gekke uitspattingen. Het verbaasde me niet dat hij trainer werd." "De kritiek is in Engeland nooit ver weg. Dat hij voor het toernooi al zei dat hij niet aan zou blijven als Engeland geen Europees kampioen zou worden, is slim. Daarmee heeft hij de druk er wat af gehaald." "Ik vind het knap dat hij altijd een gentleman blijft, ook op persconferenties. Want er is vaak genoeg geprobeerd om hem uit de tent te lokken."

Southgate was vooral geen autoritair type, integendeel. Emnes vond hem juist verfrissend. In zijn eerste maanden speelde hij soms in het tweede elftal van Middlesbrough, om wedstrijdritme op te doen. Daar was hij niet gelukkig mee. Tegen andere trainers dan Southgate had Emnes dat misschien wel voor zich gehouden.

"De meeste trainers pushen je op zulke momenten. Tijd om ergens om te treuren is er dan niet. Southgate deed dat anders. Hij kwam met me praten om samen naar een oplossing te zoeken. 'Is het wel een goed idee dat we jou in het tweede laten spelen?', vroeg hij. Hij kwam me tegemoet en we zochten samen naar een compromis."

"Als we in een slechte fase zaten, belegde hij teammeetings. Andere coaches vertelden dan vooral wat je anders moest doen. Hij gaf ons dan juist de kans om te zeggen hoe wij het beleefden. Hij luisterde echt."

Bij elkaar houden

Het magere spel van Engeland onder Southgate na het EK van 2021 heeft de reputatie van de coach flink bekrast. Op tactisch vlak heeft Southgate het te vaak moeilijk. Waarom vond hij geen vervanger voor middenvelder Kalvin Phillips, waarom haalde hij Jude Bellingham niet wat naar achteren en waarom liet hij Phil Foden niet lekker op de 10-positie dartelen?

De antwoorden daarop heeft Southgate nooit echt kunnen geven. Maar met zijn people management houdt hij de groep in ieder geval bij elkaar. En als de boel niet uit elkaar valt, kunnen individuele uitspattingen van zijn sterspelers genoeg zijn om toch ver te komen.

NOS