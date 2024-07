Nederland helpt VS met verstoren Russische beïnvloedingscampagne

De Nederlandse inlichtingendiensten "achten het zeer waarschijnlijk" dat de Russische overheid betrokken is bij de ontwikkeling van de software die werd gebruikt in de campagne. Daarmee kunnen fictieve socialemediaprofielen worden gemaakt, zogenoemde trollen, die vervolgens worden gebruikt bij het verspreiden van nepnieuws en desinformatie.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat twee domeinnamen in beslag zijn genomen en 968 sociale media-accounts zijn doorzocht. De operatie was een samenwerking met de FBI, US Cyber National Mission Force (CNMF) en het Canadian Centre for Cyber Security (CCCS).