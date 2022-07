VS looft 10 miljoen uit voor informatie over Russische inmenging in verkiezingen

De Amerikaanse regering heeft een beloning tot 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over Russen die zich mogelijk hebben gemengd in Amerikaanse verkiezingen, inclusief de presidentsverkiezingen van 2016.

Vorige maand loofde het ministerie van Buitenlandse Zaken al een beloning uit voor 'buitenlandse inmenging', maar daar werden nog geen namen of nationaliteiten van verdachten genoemd. In een nieuwe oproep wordt specifiek vermeld dat het om Russen gaat van het Internet Research Agency (IRA).

Deze groepering werd gefinancierd door oligarch en Poetin-vertrouweling Jevgeni Viktorovitj Prigozjin. In april werd hij op de sanctielijst van de EU gezet vanwege zijn steun aan de oorlog in Oekraïne. Hij staat ook op de lijst van gezochte criminelen van de FBI voor zijn mogelijke inmenging in de verkiezingen.