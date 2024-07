ANP Afzetlinten bij Cafe Petticoat in Ede vlak nadat de gijzeling is beëindigd

Gijzelnemer café in Ede biedt excuses aan: 'Alleen maar verliezers'

Corné H., de man die op 30 maart vier mensen urenlang in een café in Ede gijzelde, heeft daarvoor via zijn advocaat zijn excuses aangeboden aan de betrokkenen. De advocaten van H. zeiden dat hij tot zijn daad was gekomen omdat hij geen hulp kreeg.

Vandaag is in de rechtbank in Zutphen met een eerste inleidende zitting de strafzaak tegen Corné H. (28) begonnen. De advocaten van H. zeiden eerder al dat het aannemelijk was dat de gijzeling in verband stond met "de zeer langdurige zoektocht van H. naar passende hulpverlening".

Vandaag ging de advocaat van H. daar dieper op in. H. heeft onder meer autisme en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en zocht daar hulp voor. De advocaat zei dat H. door zijn autisme soms overprikkeld raakt en daardoor in de problemen komt.

Traumatische ervaring

H. werd vorig jaar nog veroordeeld voor een doodsbedreiging. Hij kreeg in december 120 dagen cel, waarvan 103 dagen voorwaardelijk, omdat hij in zijn woonplaats Ede een vuurwapen (of iets dat daar op leek) had gericht op twee agenten.

Zijn advocaat zei vandaag dat er vanuit de reclassering geprobeerd is om een passende behandeling voor H. te vinden, maar tevergeefs. "Dat is iets wat al jarenlang eigenlijk een rode draad is door zijn leven. Hij wil behandeling, hij wil begeleiding en hij roept en smeekt erom. Hij ziet dat en zijn familie ook, maar het komt niet van de grond. En dan heb je alleen maar verliezers."

Ook de officier van justitie beaamde dat er alleen maar verliezers waren in de zaak, maar wees ook op de traumatische ervaring voor de jonge slachtoffers die urenlang in het café werden vastgehouden.

Over de gijzeling De gijzeling begon op zaterdag 30 maart om 5 uur 's ochtends. Tegen het personeel dat nog in het café bezig was om schoon te maken zei H. dat ze met hun handen tegen de muur moesten gaan staan. Hij zei ook dat hij explosieven bij zich had en had een aantal messen bij zich. Hij eiste 10.000 euro in biljetten van 50 euro en een vrijgeleide van de politie. De politie kon de gijzeling volgen via bewakingscamera's in het café. De gijzelingsactie duurde tot 12.30 uur. De vier gegijzelden - een van de eigenaren van het café en drie medewerkers - kwamen ongedeerd vrij. Gijzelnemer H. werd gearresteerd.

De officier van justitie zei vandaag dat er een uitgebreid onderzoek loopt naar Corné H. Hij is ook nog niet verhoord, omdat hij daar mentaal nog niet toe in staat was. Dat verhoor staat gepland voor morgen.

De zaak gaat op 1 oktober verder. Dan is er een tweede inleidende zitting. Op 10 december wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan zou H., die vandaag in de rechtbank niet veel zei, ook een verklaring willen afleggen.

Ook de mensen die door hem gegijzeld zijn, hebben aangegeven dat ze iets willen gaan zeggen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Ze hebben te kennen gegeven het lastig te vinden dat H. zichzelf nu ook als slachtoffer ziet. Ze vinden dat ze zelf het grootste slachtoffer zijn.