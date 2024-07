NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:14 Guten Morgen EURO 2024: halve finale met Franse Spanjaarden en Spaanse Fransen

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijd staat er vandaag op het programma?

Er zijn nog vier landen over in de strijd om de Europese titel. Vanavond wordt de eerste finalist bekend. Spanje en Frankrijk nemen het om 21.00 uur tegen elkaar op in München.

De gemeenschappelijke voetbalgeschiedenis van de buurlanden gaat meer dan een eeuw terug. In 1922 speelden Frankrijk en Spanje hun eerste interland, tegen elkaar. Spanje overklaste de Fransen in een, toen nog, vriendschappelijk duel (4-0) .

Na de oorlog borrelde een rivaliteit op, terwijl beide landen - op hun eigen tempo - uitgroeiden tot Europese voetbalgrootmachten. Lang was Spanje toonaangevend, tot Frankrijk in 1984 Europees kampioen werd door in de finale de zuiderburen te verslaan.

Drie jaar geleden troffen Frankrijk en Spanje elkaar opnieuw in een finale, ditmaal om de Nations League. Frankrijk won, maar één Fransman verloor. Aymeric Laporte had eerder dat jaar de overstap van de Franse nationale ploeg naar Spanje gemaakt.

Bondscoach Didier Deschamps, nog altijd aan het roer bij de Fransen, zag de verdediger (eerst van Athletic Bilbao en later Manchester City) niet als een meerwaarde. Later kreeg Laporte wel een oproep, maar geen speelminuten.

Toen Laporte zwaar geblesseerd raakte, werd het stil vanuit de Franse bond. De nazaat van Baskische voorouders koos eieren voor zijn geld, dook zijn Spaanse paspoort op en ging in op een uitnodiging van de Spaanse bond.

EPA Aymeric Laporte (links) en Robin Le Normand

Twee jaar na de verloren Nations League-finale won Laporte die prijs alsnog. In de Rotterdamse Kuip versloeg hij met de Spaanse ploeg vorige zomer Kroatië, met een tweede Fransman aan zijn zijde. Robin Le Normand werd vorig jaar genaturaliseerd en al snel opgeroepen voor het Spaanse team.

Tijdens het EK in Duitsland speelde het Franse koppel al drie wedstrijden samen in het hart van de Spaanse defensie. Vanavond is dat niet het geval, Le Normand is na twee gele kaarten geschorst voor de halve finale.

Griezmann en Hernández

Tegenover het Franse duo in het Spaanse shirt, staan vanavond twee Frans internationals die in eigen land gezien worden als Spanjaarden. Linksback Théo Hernández ging zelfs op Franse les om de gesprekken in de Franse kleedkamer te kunnen volgen.

"Mijn Spaans is beter dan mijn Frans", gaf Hernández toe. Niet zo gek, want als kind van voormalig profvoetballer Jean-François Hernández groeide hij vanaf zijn tweede op in Spanje. Nadat vader zijn carrière afsloot bij Rayo Vallecano, zetten Théo en zijn broer Lucas (die het EK mist door een blessure) hun eerste stappen op het voetbalveld bij een clubje in de buurt van Madrid.

En dan is er nog Antoine Griezmann. Of L'Espagnol, zoals voetbaltijdschrift France Football ooit over hem kopte op de cover.

NOS Antoine Griezmann

De 134-voudig international was dertien toen hij uit het Franse Mâcon verhuisde naar San Sebastián om in de opleiding van Real Sociedad te gaan voetballen. Griezmann brak er door en verdiende transfers naar Atlético Madrid en later FC Barcelona.

Hij woont er al negentien jaar en leeft, eet en droomt als een Spanjaard. "Ik denk vaak nog in het Frans, maar ga altijd over op Spaans als ik boos word", aldus Griezmann, die zijn drie kinderen (allen geboren op 8 april) tweetalig opvoedt. Tegen de hond des huizes wordt enkel Spaans gesproken.

Griezmann en Hernández hebben nooit getwijfeld, hun hart ligt bij Frankrijk. Toch zullen ze veel (jeugd-)vrienden en familie pijn doen als ze Spanje vanavond uit het toernooi kieperen.

