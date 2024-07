RTV Noord Jos Schultinga bij de koelkast met aaltjes

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Naaktslakkenbestrijder geeft overtollige aaltjes gratis weg

Een Groningse ondernemer heeft zoveel aaltjes besteld, dat hij ze nu gratis weggeeft. De piepkleine wormpjes worden gebruikt om naaktslakken te bestrijden, maar zijn niet eindeloos houdbaar.

Het natte voorjaar leidde tot een explosie van naaktslakken. Daardoor werden de aaltjes in mei massaal verkocht en ze waren een tijdje uitverkocht. Zodra het weer kon, plaatste de Groningse Jos Schultinga een flinke order. "We dachten: we moeten groot inslaan", zei hij tegen RTV Noord.

Inschattingsfoutje

Hij bestelde miljarden aaltjes, waarmee zo'n 75.000 vierkante meter grond naaktslakvrij gemaakt kan worden. Maar hij kan ze niet kwijt: de vraag naar de wormpjes is alweer over zijn hoogtepunt heen. "Inschattingsfoutje", zegt Schultinga.

RTV Noord De gratis aaltjes krijgen veel belangstelling

Een deel werd verkocht, maar lang niet alles. En over een paar weken zijn al die aaltjes over de houdbaarheidsdatum en kunnen ze niet meer worden gebruikt. Zonde, vond de Groninger. Daarom deelt hij de aaltjes gratis uit. "Nu hebben mensen er nog wat aan."

Lange rijen

De uitdeelactie trok veel mensen, zegt medeoprichter Kevin van der Kooi. "Letterlijk de hele dag heb ik een rij gezien", zegt hij. Grappig, voegt hij toe, want in de verkoop liep het dus een stuk minder hard. "De meeste mensen kennen het product niet, en bovendien is het ook best prijzig."

Normaliter kost een zakje aaltjes tegen naaktslakken ongeveer 20 euro per 20 vierkante meter grond. De mannen zeggen dat ze ongeveer 30.000 euro mislopen door de inschattingsfout. "Maar op deze manier maken we er in ieder geval nog wel mensen blij mee." De voorraad is er zo goed als doorheen, zegt Van der Kooi. "We hebben vandaag tweeduizend pakketjes weggegeven."

Natuurvriendelijk

De wormpjes zijn een natuurvriendelijke manier om van naaktslakken af te komen, zegt Schultinga. "Je zet een natuurlijke vijand uit tegen plaaginsecten. Ze zijn microscopisch klein." De parasieten dringen bij de naaktslak binnen, waarna de slak stopt met eten en zich in de grond verstopt. "En na twee weken gaat het dier dood", zegt Schultinga.

Schultinga en Van der Kooi richtten de onderneming twee jaar geleden samen op. Ze verkopen vijf soorten aaltjes, die bij elkaar 45 insectensoorten bestrijden.