AFP Een brandweerman bestrijdt het vuur na de Russische aanval in Kyiv

NOS Nieuws • vandaag, 11:14 • Aangepast vandaag, 11:57 Veel doden bij Russische aanval op Kyiv en andere steden, kinderziekenhuis geraakt

Bij een Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn meerdere doden gevallen. Bij de aanval, die bij uitzondering overdag plaatsvond, werd onder meer een kinderziekenhuis getroffen. Ook andere plekken in het land werden bestookt met Russische raketten.

Burgemeester Klytsjko van Kyiv spreekt tegen persbureau Reuters over een van de zwaarste aanvallen op de stad in twee jaar oorlog. Op beelden is te zien dat een bijgebouw van het kinderziekenhuis is ingestort. Van het naastgelegen hoofdgebouw zijn alle ramen verbrijzeld.

Er is nog niets bekend over hoeveel slachtoffers hier vielen. Volgens president Zelensky wordt er onder het puin nog gezocht naar slachtoffers, door artsen en omstanders. "De wereld mag niet zwijgen over wat hier gebeurt. Iedereen moet zien wat Rusland is en doet", twitterde hij.

Zelensky deelde beelden van de ravage bij het ziekenhuis:

0:25 Meerdere doden in Kyiv na zeldzame Russische raketaanval overdag

Een adviseur van president Zelensky spreekt van "gestoorde Russische terroristen", omdat de aanvallen plaatsvonden op een moment dat er veel burgers op straat zijn. Boven Kyiv zijn op meerdere plekken rookwolken te zien. In de hoofdstad zouden zeker negen mensen zijn omgekomen.

Op verschillende plekken in Kyiv zouden brokstukken van neergehaalde raketten zijn terechtgekomen. Burgemeester Klytsjko waarschuwt inwoners nog in de schuilkelders te blijven.

Op beelden die bij het ziekenhuis zouden zijn gemaakt, is te zien hoe de jonge patiënten uit het ziekenhuis zijn gehaald door medisch personeel. Ze worden overgebracht naar een ander hospitaal.

Meer doden

In totaal viel Rusland zeker vijf plaatsen in Oekraïne aan met meer dan veertig verschillende soorten raketten. Daarbij werden ook supersonische wapens gebruikt die moeilijk zijn neer te halen.

In de zuidelijker gelegen stad Kryvy Rih zouden zeker tien doden zijn gevallen. Ook in het oostelijke Pokrovsk worden aanvallen gemeld, daar zouden zeker drie mensen zijn omgekomen. In totaal zouden er bij alle aanvallen ten minste vijftig gewonden zijn gevallen.

Orbán

De aanval overschaduwt pogingen van de Hongaarse premier Orbán om een eind te maken aan de oorlog. Hij was vandaag in China voor wat hij zelf vredesoverleg noemt en sprak eerder al met de Oekraïense president Zelensky en de Russische president Poetin.

Tijdens de ontmoeting met Orbán riep de Chinese leider Xi beide partijen op een staakt-het-vuren in acht te nemen, zodat er onderhandelingen kunnen beginnen. Volgens hem moeten alle wereldmachten "positieve energie uitstralen, niet negatieve".

Momenteel reist Orbán door naar de VS voor verder overleg. In Washington wordt de komende dagen de 75-jarige verjaardag van de NAVO gevierd. De leden van het bondgenootschap willen daar ook praten over veiligheidskwesties, zoals de oorlog in Oekraïne. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg is het een moment om "eenheid en kracht uit te stralen".

'Laffe aanval'

Adviseur Jermak van president Zelensky ziet een verband met de NAVO-bijeenkomst en deze grote aanval: "Ze proberen de wereld te intimideren voor de top. Door onze kinderen te raken probeert Poetin iedereen bang te maken en een overgave af te dwingen."

Minister Brekelmans van Defensie, die gisteren nog in Kyiv was om Oekraïne te steunen, spreekt in een reactie van "een laffe aanval" die pijn doet om te zien. "Het sterkt mijn motivatie om snel de Patriot-onderdelen en F-16's te leveren. En met partners meer te blijven doen aan luchtafweer!"