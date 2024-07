ANP Femke Bol deelt handtekeningen uit

NOS Sport • vandaag, 06:48 Bol-mania zelfs in regen en kou groter dan ooit: 'Fan wilde handtekening op onderbroek' Anne van Eijk Anne van Eijk

Het overwegend oranjegekleurde Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo gaat uit zijn dak. Dat het regent en koud is, deert de bezoekers op dat moment even niet. Femke Bol wordt namelijk voorgesteld en komt de baan oprennen. "Dat was al zo'n hard applaus, echt ongekend", vindt Bol, die merkt dat haar populariteit in eigen land steeds gekkere vormen aanneemt.

"Elke keer denk ik: het kan volgend jaar niet nóg meer worden en dan gebeurt het toch." Niet gek, want ze is inmiddels kind aan huis bij de FBK Games en ook nog eens, naast de Amerikaanse Sydney McLaughlin, favoriet voor olympisch goud volgende maand in Parijs.

Het geluid was bij haar race, de 400 meter, dan ook het hardst bij de FBK Games. Als de regerend wereldkampioen haar eindsprint inzet, wordt het gejuich nóg een tandje harder en als ze over de finish komt, rennen kinderen naar de boarding om een glimp op te vangen van hun idool en misschien zelfs een selfie te scoren.

"Net vroeg iemand zelfs of ik op haar onderbroek een handtekening wilde zetten. Nou, dat heb ik ook nog nooit gehoord", lacht Bol, die overigens niet op dat verzoek inging. "En er wordt nóg meer naar je geroepen, woew of wauw", doet ze even voor. "De support is meer dan ooit. Echt geweldig."

'Uitzwaaiwedstrijd'

Het is voor de 24-jarige Amersfoortse haar laatste race in Nederland voordat ze naar de Olympische Spelen van Parijs vertrekt. Een soort uitzwaaiwedstrijd voor de Nederlandse olympiërs, zoals het Nederlands voetbalelftal altijd speelt voorafgaand aan een eindtoernooi. Bij de opening van de FBK Games werden alle Parijs-gangers, onder wie ook Sifan Hassan, Jessica Schilder en Niels Laros, ook al even de baan op geroepen en kregen ze applaus.

"Dat is wel leuk", vindt Bol, die de race overtuigend wint in 50,02, de snelste tijd ooit op de FBK Games. "Dat heb ik nog nooit op deze manier gehad. De sfeer was sowieso echt ongelooflijk. Ik zei op de persconferentie nog dat ik altijd goed weer had. En ik dacht: dat zal nu ook wel zo zijn. Toch niet, helaas. Maar voor de rest voelde het alsof we morgen al naar de Spelen gaan."

ANP Femke Bol zwaait naar het publiek in Hengelo bij de FBK Games

Dat haar race naar eigen zeggen niet super was - ze had een tijd in de 49 seconden in haar hoofd - dat maakte Bol niet uit. "Het is mijn eerste 400 van het seizoen, die kan ook niet super zijn."

"Ik denk dat mijn coach de race wel zal analyseren. Misschien kunnen we er iets mee, misschien niet. Maar elke race is weer een race in de benen, dat helpt altijd. En ik heb ervan genoten, dat is het belangrijkste."

Wat langs haar heenging, was nog een aantal vertederende filmpjes die op het grote scherm in het stadion werden getoond. Daarop wensten jonge fans haar "heel veel succes" voor de Spelen in Parijs. Met een pruillip zegt Bol daarop: "Nee, die heb ik niet gezien."