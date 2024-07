ANP Een laagvliegende Apache van Defensie

NOS Nieuws • vandaag, 06:02 Windmolens of Apaches? Wens voor extra laagvlieggebieden botst lokaal met energieplannen

Helma Coolman redacteur Binnenland

Rolf Schuttenhelm redacteur Klimaat

Rolf Schuttenhelm redacteur Klimaat

De nieuwe coalitie wil voor de energietoelevering van Nederland minder afhankelijk worden van olie en gas geleverd door autocratische regimes. Dat kan door zelf meer duurzame energie te produceren. Verreweg de goedkoopste optie: wind op land. Maar op een deel van de plekken waar windmolens kunnen komen, wil ook Defensie aanspraak maken.

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld heeft Defensie uitbreidingsplannen. En een deel daarvan botst met de plannen voor windenergie, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Het gaat om de uitbreiding van laagvlieggebieden voor militaire helikopters. In zulke gebieden kunnen volgens Defensie geen (grote) windparken staan, vanwege het risico op ongelukken.

De veiligheidssituatie in de wereld is "ernstig verslechterd", zegt kolonel Jos van der Leij van de Koninklijke Luchtmacht. Dat betekent dat er naast meer materieel en menskracht ook behoefte is aan meer oefenen. "Extra laagvlieggebieden zijn nodig om onze vliegers de training te geven die noodzakelijk is."

Defensie hoopt op extra laagvlieggebieden in onder andere Zeeland, Noord-Brabant en een deel van het rivierengebied onder Utrecht. Daarnaast zou er een groot laagvlieggebied moeten komen over de zuidoostelijke rand van de Veluwe en vrijwel de gehele Achterhoek. Zeker dat laatste potentiële laagvlieggebied staat haaks op de windplannen in die regio.

De Achterhoek heeft op een aantal plekken nog een authentiek landschap met kleine boerenkavels, gescheiden door eeuwenoude houtwallen. Dit 'coulissenlandschap' is relatief gevoelig voor verstoring. Leg er een snelweg of hoogspanningsleiding doorheen, en de ervaring is heel anders. Niet alleen voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor broedvogels.

Iemand die zich inzet voor het behoud van de Achterhoekse houtwallen is bioloog Dick van Hoffen. Zowel windmolens als helikopters vormen een extra verstoring van het authentieke landschap. Van Hoffen is er dus niet blij mee, maar wil het dilemma ook niet tekort doen. "Ik moet zeggen dat ik er genuanceerd in sta, want de belangen van duurzame energie en veiligheid staan buiten kijf."

Overlast voor mens en natuur beperken

Van Hoffen merkt dat zijn denken evolueert: "Een paar weken terug wandelde ik op de Lüneburger Heide in Duitsland en toen kwamen er jachtvliegtuigen laag over. Dat gaf mij een heel andere beleving dan een paar jaar geleden. Toen was het vooral ergernis, nu meer 'goed dat ze er zijn'."

"Het is vooral van belang de beste plek te zoeken met de minste overlast", zegt Van Hoffen. "Zowel bij windparken als bij laagvliegen zijn er maatregelen denkbaar waarbij in de meest kwetsbare perioden schade aan natuur en overlast voor de samenleving kan worden beperkt."

Alleen in 'zoekgebieden' nog windmolens mogelijk In het dichtbevolkte Nederland komt nog maar een klein deel van het landoppervlak in aanmerking voor extra windmolens. Die zogeheten 'zoekgebieden' zijn uitgekozen door de dertig verschillende energieregio's waarin Nederland is ingedeeld, volgens het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). Daarbij is rekening gehouden met geluid, zicht, afstand tot (toekomstige) huizen - en ook met vogels en vleermuizen.

Het gaat in de Achterhoekse zoekgebieden niet per se om grootschalige windparken. Zo hebben in Lochem zo'n 1.400 inwoners zich aangesloten bij een gemeenschappelijk energieproject dat moet leiden tot de komst van een drietal windmolens. Die zouden met medewerking van twee lokale boeren moeten verschijnen in een stukje opener land op de grens van de Achterhoek en Twente. De inkomsten gaan bij zulke burgercoöperaties naar lokale betrokkenen.

Het kleine initiatief bij Lochem hoeft de plannen van Defensie niet per se te bijten. "Een enkele windmolen is op zich geen probleem, daar kun je omheen", zegt kolonel Van der Leij. "Maar een windmolenpark waar echt heel veel windmolens staan is ongeschikt en onveilig om bij te gaan laagvliegen."

De energietransitie en nationale veiligheid zijn beide van nationaal belang, erkent hij. Op plekken waar de twee vormen van ruimtegebruik niet samengaan, moet het kabinet volgens Defensie kiezen.

Ten aanzien van windplannen zou zo'n interventie opmerkelijk zijn, aangezien het Rijk daarvoor juist had besloten de regie bij lokale overheden te leggen - waaronder de dertig verschillende energieregio's. Overigens heeft Defensie officieel ook zeggenschap: bij de bouw van grote windparken is altijd een verklaring van geen bezwaar nodig van Defensie.